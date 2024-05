Ahn Jae Hyun hậu ly hôn Goo Hye Sun: Suy kiệt vì nghiện rượu, nghèo đến mức phải đi đổi ve chai lấy 2.000 đồng

Theo Nate, sau cuộc chiến ly hôn gay gắt, Ahn Jae Hyun - Goo Hye Sun có cuộc sống đối lập. Nếu như Goo Hye Sun dư dả tài chính đến mức mạnh dạn rút khỏi showbiz để đi học, mua nhà cho từng thành viên trong gia đình và xây biệt thự lớn ở gần trường đại học, Ahn Jae Hyun lại lâm vào cảnh sa sút, đơn độc và phải sống tằn tiện 1 cách khó tin. Gần đây, tình trạng đáng báo động của nam diễn viên đã tiết lộ trên chương trình truyền hình I Live Alone.

Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun có cuộc sống khác biệt sau ly hôn. Trong đó, Ahn Jae Hyun gặp nhiều khó khăn hơn vợ cũ do không có điều kiện kinh tế

Theo chia sẻ của Ahn Jae Hyun, anh mắc chứng nghiện rượu, chán ăn và gặp vấn đề tâm lý sau vụ ly hôn chấn động. Nam diễn viên tiết lộ anh chỉ ăn 1 bữa chính mỗi ngày ngoài bữa sáng. Vì vậy, khoảng 4-5 năm trở lại đây, sức khỏe của Ahn Jae Hyun suy giảm, phải sống phụ thuộc vào thực phẩm chức năng.

"Tôi dần lạm dụng rượu bia, thực phẩm chức năng sau biến cố cuộc sống. Mỗi tháng, tôi chi khoảng 500.000 won (9,1 triệu đồng) để mua các loại vitamin và thực phẩm chức năng về dùng", Ahn Jae Hyun nói. Do đó, thời gian qua, hình ảnh Ahn Jae Hyun xuất hiện với khuôn mặt hốc hác và đôi mắt mệt mỏi trên sóng truyền hình khiến khán giả không khỏi lo lắng.

Ahn Jae Hyun tiết lộ anh chịu tổn về mặt tình cảm, bị nghiện rượu và lạm dụng thực phẩm chức năng sau biến cố hôn nhân

Ngoài những tổn thương về mặt tinh thần, sự nghiệp nghệ thuật của Ahn Jae Hyun cũng bị ảnh hưởng không nhỏ sau ồn ào đời tư với Goo Hye Sun vào năm 2019. Vì ảnh hưởng của vụ việc, sao nam 8X bị khán giả tẩy chay, yêu cầu rút khỏi các dự án phim ảnh, show truyền hình thực tế. Nhiều thương hiệu săn đón nam diễn viên cũng cắt đứt hợp đồng do hình ảnh "người chồng quốc dân" của anh sụp đổ.

Không có việc làm 1 thời gian dài, Ahn Jae Hyun đối mặt với khó khăn tài chính, phải vay ngân hàng để xoay sở chi phí sinh hoạt. Theo Ahn Jae Hyun, anh không còn tiền tiết kiệm trong tài khoản. Vì vậy, với mức thu nhập hiện tại, sao nam chỉ có thể chi tiêu tiết kiệm hết mức có thể. Anh không dám xài thẻ tín dụng ghi nợ, sống trong căn hộ nhỏ 20 năm tuổi và lái chiếc ô tô giá rẻ.

"Khi đi đến cửa hàng tiện lợi, tôi thường mang theo chai rỗng để đổi lấy túi đựng đồ hoặc 100 won (gần 2.000 đồng). Cuộc sống tiết kiệm còn giúp tôi phát hiện ra nếu bạn xịt nước hoa lên miếng bông và để trong tủ, chúng có thể làm không khí trong nhà trở nên dễ chịu hơn. Nhiều năm qua, tôi cũng quen dần với việc tự nấu ăn ở nhà hay đi mua sắm quần áo ở các cửa hàng bán đồ đã qua sử dụng", Ahn Jae Hyun chia sẻ về lối sống tiết kiệm của anh sau khi gặp khó khăn tài chính.

Ahn Jae Hyun chia sẻ anh không còn tiền tiết kiệm trong tài khoản ngân hàng vì sự nghiệp bị ngưng trệ

Do đó, nam diễn viên phải sống tiết kiệm, chi tiêu dè sẻn bằng cách tự nấu ăn, mua quần áo đã qua sử dụng hay mang chai rỗng đi đổi tiền lẻ

Về phía Goo Hye Sun, cô hiện bị chỉ trích dữ dội kể khổ và đóng kịch quá mức trên 1 show truyền hình của đài tvN lên sóng ngày 16/5. Cụ thể, nữ diễn viên tiết lộ cô đã phung phí rất nhiều tài sản nên gần như trở thành người vô gia cư ở Seoul. Do không có nhà riêng, Goo Hye Sun phải sống nhà mẹ. Vì di chuyển mất quá nhiều thời gian và thường tới trường muộn, minh tinh Vườn Sao Băng quyết định qua đêm tại thư viện hoặc bãi đậu xe ở trường học. Nữ diễn viên cho biết cô dành cả ngày để sinh hoạt trong ô tô, dùng mì hoặc cơm ăn liền và chỉ rửa mặt bằng khăn ướt.

Sau khi thông tin Goo Hye Sun sống nghèo khổ lan truyền khắp mặt báo, Goo Hye Sun liền lên tiếng đính chính. Nữ diễn viên cho biết lý do không có nơi ở là vì... cô đang xây 1 ngôi nhà gần trường học. "Tôi đã mua nhà cho mỗi thành viên trong gia đình. Tôi đang chuẩn bị học cao học nên dự định dồn toàn bộ số tiền tôi có vào chi phí học tập trong tương lai. Căn hộ đang xây của tôi rất lớn và là 1 tác phẩm nghệ thuật", nữ diễn viên giải thích càng khiến khán giả ngã ngửa.

Hình ảnh ăn mì, ngủ trên xe ô tô của Goo Hye Sun trên show truyền hình thực tế gây xôn xao dư luận

Sau phát ngôn là người vô gia cư, Goo Hye Sun "quay xe" và đính chính thông tin rằng lý do không có nơi ở là vì... cô đang xây một ngôi nhà gần trường học

Ahn Jae Hyun sinh năm 1987, là diễn viên kiêm người mẫu hoạt động tại Hàn Quốc. Anh được nhiều khán giả châu Á biết đến qua các tác phẩm như Vì Sao Đưa Anh Tới, You're All Surrounded, Cinderella with Four Knights...

Vào tháng 5/2016, Ahn Jae Hyun kết hôn với minh tinh Goo Hye Sun chỉ sau 2 tháng công khai hẹn hò. Tới tháng 8/2019, Goo Hye Sun bất ngờ tuyên bố ly dị trong sự ngỡ ngàng của công chúng. Nữ diễn viên đình đám tố Ahn Jae Hyun vô tâm, ngoại tình với bạn diễn, thông đồng với công ty quản lý để chèn ép cô. Ahn Jae Hyun đáp trả bằng cách tung bằng chứng tố Goo Hye Sun nói dối, vu khống mình. 2 nghệ sĩ tranh cãi, đấu tố qua lại trong suốt thời gian dài và mất khoảng 1 năm mới đạt được thỏa thuận ly hôn.

Ahn Jae Hyun - Goo Hye Sun kết thúc hôn nhân trong ồn ào

Nguồn: Nate