Để chuẩn bị cho đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành diễn ra tại Hà Nội vào tối 21/8. Đến 20h buổi hợp luyện mới chính thức bắt đầu thế nhưng ngay từ sáng ngày 21/8, nhiều người dân đã tập trung về các tuyến phố trung tâm nơi đoàn diễu binh, diễu hành dự kiến đi qua để tìm cho mình vị trí thuận lợi quan sát. Không khí xung quanh Quảng trường Ba Đình vui như tết.

Dàn nghệ sĩ hòa ca Như Có Bác Trong Ngày Đại Thắng

Dàn đồng ca Việt Nam Ơi

Nhiều diễn viên, nghệ sĩ nổi tiếng cũng xuống đường chung vui với mọi người. Từ buổi chiều, các tuyến đường đã đông vui như trẩy hội. Ai nấy đều lên đồ lộng lẫy, dàn áo dài đủ màu sắc tung bay giữa phố. Vui nhất chính là màn đồng ca, dàn nghệ sĩ biến đường phố thành một “sân khấu mở”.

Không khí vui như tết

Dàn diễn viên quen mặt với khán giả truyền hình như Mai Thu Huyền, Lương Thu Trang, Việt Hoa, Minh Thu, Khánh Linh, gia đình Pam Yêu Ơi (Salim và Hải Long),... cùng rộn vang tiếng ca. Không cần loa đài chuyên nghiệp, mọi người tự bắt nhịp cho nhau hát. Từng câu hát vang lên mộc mạc nhưng đầy cảm xúc. Những giai điệu quen thuộc như Việt Nam Ơi, Như Có Bác Trong Ngày Vui Đại Thắng vang vọng khắp các cung đường. Tất cả cùng nhau lưu giữ những khoảnh khắc rực rỡ giữa lòng phố phường Hà Nội.

Loạt nghệ sĩ xuống đường ngày hợp luyện đầu tiên:

NSND Lan Hương - NSND Lê Khanh - diễn viên Tú Oanh

Diễn viên Việt Hoa

Diễn viên Tú Oanh - Lương Thu Trang - Thu Quỳnh - NSND Lan Hương

Diễn viên Mai Thu Huyền

Không chỉ nghệ sĩ, các chiến sĩ tham gia hợp luyện cũng để lại nhiều khoảnh khắc giàu cảm xúc. Hình ảnh các chiến sĩ hát Tiến Quân Ca trên xe tăng tiến về Quảng trường Ba Đình khiến người dân chứng kiến không khỏi xúc động. Ngay trong buổi tập luyện, một đồng chí có sinh nhật đúng ngày 21/8 đã được đồng đội hát mừng tuổi mới, tạo nên không khí vô cùng ấm áp và gần gũi.

Các chiến sĩ hát Tiến Quân Ca

Hát chúc mừng sinh nhật đồng đội

Không khí ngày hợp luyện đầu tiên vì thế mà vừa trang nghiêm, vừa tràn đầy sức trẻ. Cả Hà Nội nô nức, tưng bừng trong biển cờ hoa. Với màn khởi động sôi nổi này, người dân càng thêm háo hức chờ đợi đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ chính thức diễn ra trong những ngày tới.

Khung cảnh hoành tráng

Không khí vô cùng ấm áp

