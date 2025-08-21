Đừng vội ra đường khi chưa đọc trọn bộ cẩm nang theo dõi Tổng hợp luyện diễu binh 21/8 chi tiết nhất này

Theo kế hoạch, vào 20h tối ngày 21/8, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) sẽ diễn ra Tổng hợp luyện lần đầu tiên cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Đây là sự kiện có quy mô tương đương lễ chính thức, diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm, với lực lượng diễu binh, diễu hành gồm khối quân đội, công an, dân quân tự vệ, đoàn ngoại giao, khối quần chúng, văn hóa - thể thao, cùng đội hình cơ giới, xe pháo và đoàn xe biểu tượng. Sau khi qua lễ đài, các khối sẽ rút quân theo lộ trình đã định.

Ảnh: Phong Sơn

Buổi Tổng hợp luyện lần đầu tiên dự kiến sẽ thu hút đông đảo sự chú ý của người dân Thủ đô cũng như du khách. Ngay từ sáng, không khí nhiều tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình đã vô cùng tấp nập, ai cũng háo hức đón chờ khoảnh khắc được sống trong bầu không khí đầy hào hùng của dân tộc trong những ngày mùa thu lịch sử.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân theo dõi, nắm bắt thông tin và tham gia sự kiện một cách an toàn, nền tảng số “A80 – Tự hào Việt Nam” đã phát hành trọn bộ cẩm nang hướng dẫn chi tiết.

Nội dung bao gồm lộ trình diễu hành, các điểm tập kết, vị trí thuận lợi để xem diễu binh, phương tiện di chuyển gợi ý, kế hoạch phân luồng giao thông cũng như hệ thống tiện ích hỗ trợ tại chỗ như nhà vệ sinh công cộng, điểm cấp nước, phát đồ ăn nhanh, màn hình LED lớn phục vụ theo dõi trực tiếp, cùng lực lượng y tế, cứu hộ túc trực sẵn sàng.

Đọc thông tin chi tiết tại đây

Nguồn: Nền tảng số “A80 – Tự hào Việt Nam”

Ngoài ra, bạn có thể truy cập ngay nền tảng số “A80 - Tự hào Việt Nam” để cập nhật nhanh chóng, chính xác và đầy đủ các thông tin phục vụ việc xem diễu binh, diễu hành trong dịp đại lễ này. Đây là kênh thông tin chính thống do thành phố Hà Nội xây dựng nhằm cung cấp, hướng dẫn và giới thiệu toàn bộ các hoạt động kỷ niệm diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

Thông qua nền tảng này, người dân trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài cùng bạn bè quốc tế có thể dễ dàng cập nhật thông tin chính thống về lịch trình diễu binh - diễu hành, các chương trình nghệ thuật, triển lãm văn hóa - lịch sử, đảm bảo không bỏ lỡ bất kỳ sự kiện quan trọng nào.

Nền tảng cũng liên tục cập nhật các thông báo về thời gian tổ chức sự kiện, phương án điều tiết giao thông, an ninh, y tế từ cơ quan chức năng, giúp người dân chủ động sắp xếp lịch trình di chuyển và công việc cá nhân.

Bên cạnh đó, những hình ảnh hậu trường đặc sắc, video truyền hình trực tiếp và các khoảnh khắc đáng nhớ do chính người dân khắp mọi miền đất nước chia sẻ cũng sẽ được đăng tải, tạo nên một bức tranh toàn cảnh sống động về đại lễ cùng nhiều tiện ích thú vị khác.

Có thể nói "A80 - Tự hào Việt Nam" là sự kết hợp hài hòa giữa công nghệ và văn hóa. Đây không chỉ là một nền tảng số phục vụ sự kiện trọng đại của dân tộc mà còn là sản phẩm đại diện cho tầm vóc, tâm thế và bản lĩnh của Thủ đô trong kỷ nguyên mới.