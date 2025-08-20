Cận cảnh 15 khẩu pháo lễ 105mm lần đầu tiên được đặt tại sân vận động Mỹ Đình, sẵn sàng luyện tập chuẩn bị cho đại lễ 2/9

Clip cận cảnh dàn pháo lễ tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Clip: Duy Anh
15 khẩu pháo lễ 105 mm thuộc Lữ đoàn Pháo binh 45 đã được vận chuyển về sân vận động Mỹ Đình trong đêm 19 - 20/8, sẵn sàng luyện tập cho nghi thức khai hỏa 21 phát đại bác chào mừng Quốc khánh 2/9.
Dàn pháo lễ được bố trí dọc khu vực ngoài sân thi đấu, một vị trí rộng rãi, thông thoáng, trang nghiêm, đáp ứng việc phục vụ người dân và du khách tham quan dịp lễ.
Mỗi khẩu pháo được vận hành bởi 3 pháo thủ: pháo thủ số 1 giật cò, pháo thủ số 2 đóng mở khóa nòng, pháo thủ số 3 chịu trách nhiệm nạp đạn với tốc độ chỉ khoảng 3 giây mỗi lần.
Các chiến sĩ trong đội pháo lễ được tuyển chọn kỹ lưỡng, cao khoảng 1,75 m, có ngoại hình, trình độ và kinh nghiệm huấn luyện, yêu cầu thao tác thống nhất, nhịp nhàng đẹp mắt theo nền nhạc Quốc thiều.
Loại pháo lễ có yêu cầu kỹ thuật cao hơn pháo huấn luyện hay chiến đấu, đòi hỏi sự đồng bộ tuyệt đối về màu sơn, quân cụ, trang bị và phụ tùng.
Ngay sau khi tập kết, các khẩu pháo được dán quốc kỳ, lau dọn và kiểm tra kỹ thuật kỹ càng nhằm đảm bảo an toàn trước khi luyện tập và sử dụng.
Từ năm 2010 đến nay, Lữ đoàn Pháo binh 45 đã thực hiện nhiều nhiệm vụ bắn pháo lễ, trong đó kể từ đầu năm 2024 đã hoàn thành thêm 4 nhiệm vụ, đều xuất sắc và an toàn tuyệt đối.
Sau cuộc hành quân từ Sơn Tây đến Mỹ Đình, pháo được bảo quản và kiểm tra kỹ lưỡng ngay tại trận địa, đảm bảo an toàn kỹ thuật cho các buổi tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và lễ chính.
Người dân sẽ có cơ hội tham quan, chụp hình với dàn pháo lễ tại trận địa, tạo điểm nhấn thu hút tại sân vận động Mỹ Đình trong thời gian chờ đến đại lễ.
Trận địa pháo lễ sẽ được giữ nguyên tại đây cho đến hết đại lễ 2/9, có đội canh gác 24/24 và luyện tập hàng ngày; cảnh bắn sẽ được truyền hình trực tiếp về Quảng trường Ba Đình trong ngày lễ chính thức.