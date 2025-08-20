Người dân Hà Nội ngỡ ngàng trước cảnh tượng như ở Đà Lạt ngay trên phố Trần Duy Hưng trước thềm đại lễ 2/9

Sáng ngày 20/8, nhiều người dân khi đi qua đường Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy, Hà Nội) không khỏi ngỡ ngàng trước một “góc Đà Lạt” thu nhỏ ngay giữa lòng Thủ đô. Không phải một quán cà phê phong cách vintage hay con dốc mộng mơ, mà chính là nhờ vào sự xuất hiện của những khóm cẩm tú cầu bung nở rực rỡ, khiến cả đoạn phố bỗng trở nên dịu dàng và sáng bừng giữa không gian đường phố tấp nập.

Việc tô điểm cho các tuyến phố trước thềm Quốc khánh 2/9 càng khiến người dân thêm háo hức, tự hào.

Trước cảnh tượng bất ngờ, một số người dân Hà Nội đã tranh thủ chụp ảnh chia sẻ lên mạng xã hội kèm những lời khen không ngớt: "Cứ ngỡ đang ở Đà Lạt luôn! Hà Nội quá đẹp những ngày này".

Theo ghi nhận, đây là khu vực được trồng hoa cải tạo cảnh quan đô thị, với mục đích tạo thêm mảng xanh và điểm nhấn thiên nhiên giữa thành phố. Tuy nhiên, việc lựa chọn cẩm tú cầu rực rỡ khiến không ít người bất ngờ và trầm trồ.

Nhiều người không khỏi bất ngờ

Mọi người tranh thủ chụp ảnh chia sẻ lên mạng xã hội

Chị Linh (32 tuổi, nhân viên văn phòng gần khu vực này) chia sẻ: “Buổi sáng đi làm qua tuyến phố này tự nhiên thấy vui hơn hẳn. Hoa đẹp, không khí dịu nhẹ, sắc đỏ phủ khắp phố phường khiến mình có cảm giác như cả thành phố đang háo hức đón chờ ngày lễ kỷ niệm ý nghĩa.”

Theo thông tin từ các đơn vị quản lý đô thị, việc trồng hoa nằm trong kế hoạch chỉnh trang cảnh quan Thủ đô trước thềm đại lễ 2/9, đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh Hà Nội “xanh - sạch - đẹp” trong mắt người dân và du khách.

Dù chỉ là một chi tiết nhỏ giữa vô vàn hoạt động trang trí, chuẩn bị cho ngày lễ lớn, nhưng rõ ràng, những bông hoa cẩm tú cầu đã nhanh chóng ghi điểm trong lòng người dân Hà Nội - bằng chính sự nhẹ nhàng, bình yên mà chúng mang lại.