Tuyệt đối điện ảnh: 1360 người cao tuổi khoác áo cờ đỏ sao vàng, lập kỷ lục hát Quốc ca đầy xúc động

Ngàn tiếng hát - Một tinh thần Việt Nam

Là một trong những chương trình văn hóa – nghệ thuật tri ân người cao tuổi nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/09, quy mô và sức lan tỏa của sự kiện đã để lại nhiều ấn tượng mạnh mẽ.

1.360 người cao tuổi cùng đồng thanh hát quốc ca mừng Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9

Khoảnh khắc giai điệu Quốc ca vang lên, 1360 người cao tuổi có mặt tại quảng trường Phương Đông Asahi cùng khoác lên mình chiếc áo cờ đỏ sao vàng, đứng trang nghiêm, dõng dạc hát vang khúc hát Quốc ca đã làm nên kỷ lục quốc gia "Sự kiện hát Quốc ca có số lượng người cao tuổi tham gia đông nhất tại Việt Nam" do Tổ chức Kỷ Lục Việt Nam xác nhận.

Trong không khí tự hào, thiêng liêng và rực rỡ cờ hoa của mùa thu độc lập, tất cả cùng chung một nhịp đập yêu nước, xướng lên bản hùng ca bất tận, tiếp thêm cội rễ vững chắc cho tinh thần dân tộc và truyền lửa cho các thế hệ mai sau. Giây phút ấy, mọi khoảng cách dường như biến mất, bởi chúng ta đều là một gia đình chung mang tên Việt Nam.

Tinh thần "vượt nắng thắng mưa" cùng niềm tự hào dân tộc trào dâng trong lòng người tham dự

"Tôi đã hát Quốc ca nhiều lần trong đời nhưng chưa bao giờ xúc động như hôm nay. Giữa hàng ngàn người cùng thế hệ, trong không gian hào hùng và rộn ràng niềm tin vào đất nước, tôi cảm nhận rõ mình vẫn được sống, được cống hiến và trân trọng." – Ông Lê Văn T., 81 tuổi, cựu chiến binh tham gia sự kiện xúc động chia sẻ.

Hơn cả một kỷ lục về số lượng, sự kiện còn mang giá trị biểu tượng sâu sắc: một tuyên ngôn đầy cảm xúc của thế hệ cao tuổi hiện đại – những người vẫn đang sống trọn từng khoảnh khắc với trách nhiệm, ý chí và khát vọng tiếp tục cống hiến giữa kỷ nguyên mới.

Không dừng lại ở đó, chương trình "U80 hưởng ứng A80" còn mang đến không gian văn hóa – nghệ thuật vô cùng độc đáo:

Chương trình nghệ thuật đặc sắc, nơi các câu lạc bộ người cao tuổi lan toả tình yêu quê hương, đất nước qua những tiết mục giàu cảm xúc.

Khu trưng bày ảnh AI "Giao thoa Sử và Số", ứng dụng công nghệ AI tái hiện ký ức lịch sử, hình ảnh biểu tượng về đất nước, con người Việt Nam.

Trải nghiệm gian hàng giới thiệu sản phẩm – dịch vụ dành riêng cho người cao tuổi; thăm khám, tư vấn sức khỏe miễn phí với nhiều hạng mục như đo Inbody, siêu âm tuyến giáp, đo huyết áp, siêu âm gan - khớp, góp phần nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe chủ động, sống vui, sống khỏe, sống chất lượng ở tuổi già.

Không gian trải nghiệm văn hoá - nghệ thuật và tham quan gian hàng được nhiều khách hàng hưởng ứng

Thông qua chuỗi hoạt động, Phương Đông Asahi mong muốn lan tỏa hình ảnh về một mô hình chăm sóc người cao tuổi hiện đại, chuyên nghiệp, đẳng cấp nhưng vẫn gắn liền với giá trị nhân văn, văn hoá và chiều sâu lịch sử. Đây không chỉ là lời tri ân gửi tới thế hệ đi trước, mà còn là hành động thiết thực mừng Quốc khánh, mừng đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, phát triển văn minh, nhân ái và giàu bản sắc.

Dấu son tự hào cùng khát vọng kiến tạo tương lai

Phát biểu tại buổi lễ đón nhận kỷ lục, ông Nguyễn Thanh Việt – Chủ tịch HĐQT Intracom Group, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Tổ hợp Y tế Phương Đông nhấn mạnh sự kiện là minh chứng sống động cho sức mạnh của sự đồng lòng, cho nỗ lực của toàn xã hội trong việc tôn vinh giá trị sống tích cực và chủ động ở tuổi xế chiều.

Đại diện Phức hợp nghỉ dưỡng - Dưỡng lão Phương Đông Asahi đón nhận xác lập kỷ lục sự kiện hát Quốc ca có số lượng cao tuổi tham gia đông nhất tại Việt Nam

"Kỷ lục mà chúng ta đón nhận hôm nay không chỉ là cột mốc để tự hào, mà còn là lời khẳng định cho cam kết của Phương Đông Asahi trong hành trình lan tỏa giá trị sống tích cực, hướng đến thế hệ đi trước – những người đã và đang âm thầm gìn giữ, nâng đỡ hồn cốt dân tộc.

Mỗi người cao tuổi là một di sản sống, mang theo ký ức, bản lĩnh và giá trị của một thời đại. Họ xứng đáng được trao quyền chủ động, kết nối và tiếp tục cống hiến, làm điểm tựa tinh thần vững chắc cho thế hệ mai sau tiếp bước."

Với tinh thần ấy, Phương Đông Asahi không chỉ kiến tạo một không gian sống chất lượng cho người cao tuổi, mà còn định hình lại tư duy xã hội về tuổi già. Họ không đứng bên lề cuộc sống mà trực tiếp tham gia vào bức tranh chuyển mình của thời đại, dùng trí tuệ và kinh nghiệm đóng góp cho hành trình xây dựng tương lai đất nước.

Một mô hình nghỉ dưỡng – dưỡng lão hiện đại, nơi thể chất được chăm sóc toàn diện, tinh thần được hồi sinh, văn hóa được gìn giữ và kết nối – chính là lời hồi đáp của Phương Đông Asahi cho bài toán "già hóa dân số nhưng không già hóa tư duy". Tại đây, mỗi người cao tuổi sẽ được sống trọn vẹn, có vai trò, tiếng nói và tiếp tục lan tỏa những giá trị sống tích cực trong lòng xã hội hiện đại.

