13 khối nghệ thuật, quần chúng hợp luyện diễu binh, diễu hành trên SVĐ Mỹ Đình

Sau nhiều tháng ngày tập luyện miệt mài, chiều 20/8, sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) rộn ràng trong bầu không khí hào hùng và trang nghiêm khi 13 khối quần chúng cùng các khối nghệ thuật chính thức bước vào buổi hợp luyện quan trọng, chuẩn bị cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Những bước chân đều tăm tắp, tiếng nhạc rộn rã hòa cùng sắc cờ tung bay đã tạo nên khung cảnh sôi động, gợi nhắc tinh thần đoàn kết, tự hào dân tộc.
Trên khán đài, hàng trăm người dân Thủ đô có mặt từ sớm, dõi theo từng màn luyện tập, cổ vũ không ngớt, góp phần tiếp thêm nhiệt huyết và khí thế cho các lực lượng tham gia sự kiện lịch sử A80.
Các khối tập luyện tại sân vận động Mỹ Đình bao gồm: khối đại diễn đoàn kết các dân tộc Việt Nam; khối đại diện 54 dân tộc Việt Nam; khối cựu chiến binh Việt Nam; khối cựu Công an nhân dân Việt Nam; khối công nhân Việt Nam; khối nông dân Việt Nam; khối trí thức Việt Nam; khối báo chí cách mạng Việt Nam; khối doanh nhân Việt Nam; khối phụ nữ Việt Nam; khối kiều bào Việt Nam; khối thanh niên Việt Nam; khối văn hóa, thể thao. Ngoài ra còn khối xếp chữ.