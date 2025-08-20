Vụ nam thanh niên tử vong ở rừng Cúc Phương: Vì sao nạn nhân để lại balô, điện thoại ở cửa hang?

Liên quan đến sự việc anh Nguyễn Quốc Mạnh (sinh năm 1992, ở xã Nam Sách, TP.Hải Phòng) tử vong khi đi tham quan rừng Cúc Phương, xung quanh vụ việc có nhiều chi tiết khiến dư luận thắc mắc. Trong đó, nhiều người đặt câu hỏi vì sao nạn nhân lại để lại ba lô, điện thoại và giấy tờ tùy thân ở khu vực cửa hang?

Theo nguồn tin trên báo Dân trí, lý giải về điều này, một thành viên trong đội tìm kiếm nhận định, do cửa hang hẹp nên khi chui vào trong hang, nạn nhân bắt buộc phải bỏ ba lô nặng ở bên ngoài để khi quay ra thì lấy. Anh Mạnh chỉ cầm theo một chiếc đèn pin để khám phá hang vì bên trong rất tối.

Một người dân địa phương cũng cho biết, động Sơn Cung rất bí ẩn. Do đó, người dân địa phương và du khách ít khi vào bên trong. Đến chiều ngày 14/8, nhóm du khách đi tham quan đến động Sơn Cung đã phát hiện balô, điện thoại, giấy tờ tùy thân của anh Mạnh ở cửa hang nên đã chụp ảnh lại và trình báo kiểm lâm của Vườn quốc gia Cúc Phương.

Thi thể anh Mạnh được phát hiện sau 5 ngày 4 đêm mất tích.

Cũng theo nguồn tin trên, về nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng, lực lượng tìm kiếm anh Mạnh nhận định, có thể sau khi vào trong động Sơn Cung tham quan, lúc quay ra nhìn thấy cửa hang hình chữ V thấp và tối nên khi nhìn thấy ánh sáng ở khu vực cổng trời (không phải cửa động) nạn nhân đã đi theo hướng này. Ngoài ra, còn có khả năng anh Mạnh đi theo hướng ánh sáng ở cổng trời vì muốn khám phá khu vực này.

Theo thành viên tổ tìm kiếm, có thể khi leo lên được đến khu vực cổng trời trong hang, anh Mạnh bị mất sức rồi mất phương hướng. Tại đây, nam thanh niên 34 tuổi có thể đã trượt chân ngã rồi tử vong.

Tối 19/8, thông tin lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh Mạnh sau 5 ngày, 4 đêm mất tích khiến nhiều người bàng hoàng, đau xót. Thi thể anh Mạnh được phát hiện dưới một hốc hang đá ở sườn dốc trong rừng, cách động Sơn Cung hơn 500m về phía bìa rừng.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm anh Mạnh. (Ảnh: Báo Hải Phòng)

Chia sẻ trên VnExpress, bà Nguyễn Thị T. (mẹ của anh Mạnh) cho hay con trai tốt nghiệp Trường Đại học Bách Khoa, đang làm kỹ sư tập đoàn ô tô lớn của nước ngoài. Nạn nhân chưa lập gia đình, có đam mê du lịch, từng đi rừng nhiều lần.

Dịp này, vì được công ty cho nghỉ 1 tuần nên anh Mạnh quyết định đi khám phá rừng Cúc Phương. Ban đầu, dự kiến có 2 người bạn đồng hành cùng anh nhưng vì các bạn bận nên nạn nhân đi 1 mình và không may gặp nạn.