Vụ du khách tử vong trong rừng Cúc Phương: Là kỹ sư của một tập đoàn ô tô nước ngoài, đam mê du lịch, từng nhiều lần đi rừng

Theo thông tin từ VTC News, vào ngày 19/8, Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp các đơn vị chức năng điều tra nguyên nhân nam du khách tử vong trong rừng Cúc Phương.

Nạn nhân là anh N.Q.M. (33 tuổi, trú tại Hải Phòng). Anh M. là nam du khách tham quan vườn và mất tích nhiều ngày trước. Thi thể anh M. vừa được tìm thấy cách động Sơn Cung khoảng 500m. Khu vực nạn nhân tử vong không có sóng điện thoại, quá trình thực hiện cứu nạn, cứu hộ lực lượng tìm kiếm phải liên lạc với nhau bằng bộ đàm.

Hình ảnh nạn nhân

Trao đổi thêm với VOV, gia đình cho biết anh N.Q.M. là con thứ hai, chưa lập gia đình, đam mê du lịch và từng nhiều lần đi rừng. Anh tốt nghiệp Đại học Bách khoa, hiện là kỹ sư của một tập đoàn ô tô nước ngoài. Nhân dịp được nghỉ một tuần, anh đến Cúc Phương tham quan. Ban đầu anh dự kiến đi cùng hai người bạn, nhưng do họ bận nên anh quyết định đi một mình và không may gặp nạn.

Trước đó, chiều 13/8, anh M. đến khu vực Bống, là điểm tham quan xa cổng Vườn quốc gia Cúc Phương nhất với khoảng cách 20km và đi tham quan một mình, sau đó thuê phòng nghỉ qua đêm.

Sáng hôm sau, anh M. đi tham quan một mình theo tuyến cây chò chỉ nghìn năm, là tuyến tham quan chính tại khu vực này. Trên tuyến tham quan, anh M. để lại balo tại khu vực cửa động Sơn Cung.

Chiều cùng ngày, du khách phát hiện ba lô, giấy tờ tùy thân và điện thoại của anh M. nên trình báo kiểm lâm. Các lực lượng chức năng đã huy động thêm chó nghiệp vụ của Công an tỉnh Ninh Bình và gần 100 người từ các lực lượng vào cuộc tìm kiếm du khách.

Sau gần 6 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện thi thể của anh M.