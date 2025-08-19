Những lưu ý khi đi tham quan rừng, lời khuyên từ chuyên gia cứu nạn cứu hộ

Vụ việc nam du khách mất tích nhiều ngày tại rừng quốc gia Cúc Phương và được phát hiện tử vong là lời cảnh tỉnh cho những ai tham quan rừng nhưng chưa chuẩn bị kỹ. Trao đổi với phóng viên VTV Times, anh Trần Xuân Thanh (52 tuổi), có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực cứu nạn cứu hộ đã cho một số lời khuyên khi đi rừng.

Anh Thanh trong một buổi chia sẻ về các biện pháp an toàn khi tham gia leo núi. (Ảnh: NVCC)

"Tuyệt đối không đi một mình"

Anh Thanh cho biết nguyên nhân phổ biến dẫn đến việc đi lạc là do nạn nhân đi một mình. Bên cạnh đó, cảm giác hứng khởi lúc đầu và mất bình tĩnh khi gặp biến cố, trong những lần khám phá thiên nhiên cũng dễ khiến du khách mất phương hướng. "Trong trạng thái hoảng loạn, lo lắng kèm theo mệt mỏi, người tham gia thường đưa ra những quyết định sai lầm", anh Thanh nói.

Khi tham quan trong rừng, anh Thanh cho biết người tham gia nên chuẩn bị tốt về mặt sức khoẻ, kỹ năng đi rừng và quan trọng nhất phải có một trạng thái tâm lý tốt. Ngoài ra, nên học sơ qua về một số kỹ năng sinh tồn khi bị lạc trong rừng như tìm nguồn nước, tạo lửa hay xác định phương hướng. "Một điều mà người tham gia đi rừng thường bỏ qua là việc trang bị các bộ quần áo phù hợp, dụng cụ sinh tồn khi đi rừng", anh Thanh cho biết thêm.

Đối với những người đi lần đầu, anh Thanh nhấn mạnh cần có người có chuyên môn hoặc người dân bản địa đi cùng. "Họ có thể hướng dẫn bạn nên đi đường nào, nghỉ ở đâu và quay về sao cho an toàn", anh Thanh nói.

Người tham đi rừng nên sử dụng các ứng dụng ghim định vị GPS trên các thiết bị điện thoại để theo dõi phương hướng và quãng đường đi trong suốt quá trình di chuyển.

Cần làm gì khi đi lạc trong rừng

Khi rơi vào tình huống lạc trong rừng, anh Thanh khuyến nghị du khách cần giữ bình tĩnh, tránh di chuyển lung tung. Việc tìm chỗ ẩn dưới gốc cây hay vách đá để nghỉ ngơi cũng không phù hợp, bởi dấu vết dễ bị xóa khi mưa xuống hoặc gió lớn làm lá rụng che phủ. Thay vào đó, phương án an toàn hơn là ở lại tại các đường mòn, bờ sông, suối hoặc khu vực ngã ba, ngã tư trong rừng để chờ. "Đó là những vị trí giúp đội cứu hộ dễ dàng phát hiện hơn trong trường hợp không may đi lạc", anh Thanh nói.

Bên cạnh đó, có hai cách để kết nối với đội cứu hộ khi bị lạc. Một là tạo khói bằng cách nhóm lửa, hai là phát ra âm thanh ngắt quãng để lực lượng cứu hộ xác định khu vực du khách đang mắc kẹt.

Anh Thanh trong một buổi tập huấn về cứu hộ, cứu nạn trong quá trình tuần tra cho các kiểm lâm tại vườn quốc gia Chư Yang Sin. (Ảnh: NVCC)



Du khách tham gia cũng nên chú ý đến các bảng chỉ dẫn do ban quản lý rừng trang bị, bởi đây là các tuyến đường an toàn được ban quản lý thiết kế để phục vụ mục đích tham quan. Du khách không nên chủ quan và cần chuẩn bị đầy đủ dụng cụ cơ bản như nước uống, dao và bộ thiết bị, thuốc y tế. "Quan trọng nhất là bản thân phải thật sự sẵn sàng, bởi nhiều người thường chủ quan khi tham gia đi rừng", anh Thanh nói.

Anh Thanh đúc kết ba lời khuyên cho du khách trước khi tham gia đi rừng. Thứ nhất, không nên đi một mình. Thứ hai, cần trang bị đầy đủ vật dụng cần thiết. Thứ ba, hãy tự đánh giá xem bản thân đã thật sự sẵn sàng cho chuyến đi hay chưa.