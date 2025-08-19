Gia Lai: Cha vợ đánh chết con rể

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 17-8, anh Th. (SN 1980, trú tại làng Ia Lang, phường Hội Phú) sau khi đi nhậu, thấy nhà bố vợ là ông A’Rơng không bật điện nên sang hỏi thăm.

Lúc này, ông A’Rơng đang uống rượu cùng vợ, thấy con rể đến, đã lớn tiếng chửi bới. Bực tức, anh Th. cầm rựa chém vào mái tôn phía sau nhà, sau đó quay lại xin lỗi.

Ông A’Rơng dùng cây xà beng đánh mạnh vào đầu con rể khiến nạn nhân ngã gục.

Người nhà đưa anh Th. vào trong nhưng nạn nhân không chịu đi bệnh viện, vào nhà ngủ. Đến rạng sáng 18-8, gia đình phát hiện anh đã tử vong. Kết quả khám nghiệm ban đầu xác định nguyên nhân chết do chấn thương sọ não. Sau khi gây án, ông A’Rơng bỏ trốn.

Sáng 18-8, tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Hội Phú, Phòng Kỹ thuật hình sự và các đơn vị liên quan tiếp cận hiện trường, xác minh thông tin và truy bắt nghi phạm.

Đến khoảng 14 giờ 30 cùng ngày, lực lượng công an phát hiện ông A’Rơng lẩn trốn tại bãi đất trống trên đường Lý Chính Thắng (phường Hội Phú) và vận động ra đầu thú.

Tại cơ quan Công an, ông A’Rơng đã thừa nhận hành vi dùng xà beng sát hại con rể.