VIDEO: Xe pháo quân sự cơ động về trung tâm Hà Nội làm nhiệm vụ A80

Tối 19-8, Tiểu ban diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 (nhiệm vụ A80) tiếp tục tổ chức cơ động phương tiện, khí tài quân sự từ Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (xã Phúc Sơn, Hà Nội) về Sở Chỉ huy ở đường Nguyễn Tri Phương (phường Ba Đình, Hà Nội) và khu vực trường đua F1 (cạnh sân vận động Mỹ Đình, phường Từ Liêm).

Đoàn xe chia làm 3 đợt cách nhau ít phút và di chuyển theo các tuyến đường, phố: Đường Hồ Chí Minh - Quốc lộ 21A - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Lê Đức Thọ - Hồ Tùng Mậu - Phạm Văn Đồng - Hoàng Minh Thảo - Võ Chí Công - Âu Cơ - Nghi Tàm - Cửa Bắc - Nguyễn Tri Phương.

20 giờ 50, 15 xe kéo 15 khẩu pháo 105 mm đã hoàn tất công tác kiểm tra, chuẩn bị rời đơn vị Lữ đoàn Pháo binh 45 về trận địa nằm tại đường đua F1 cạnh sân vận động Mỹ Đình. Đúng 20 giờ 55 các xe pháo tại Trung tâm huấn luyện quân sự Quốc gia 4 đồng loạt nổ máy, sẵn sàng di chuyển.

Đêm 19-8, Đoàn xe pháo quân sự cơ động về trung tâm Hà Nội làm nhiệm vụ A80. Video: Hải Anh

s21 giờ 05, đoàn xe đầu tiên tại Trung tâm huấn luyện quân sự Quốc gia 4 xuất phát về Sở Chỉ huy. Dẫn đầu đoàn từ Trung tâm quân sự Quốc gia 4 về Hà Nội là xe thiết giáp XTC-02 do Việt Nam sản xuất. Đoàn xe pháo lễ di chuyển trên quốc lộ 21A, với 15 xe di chuyển theo đội hình 1 hàng dọc với tốc độ di chuyển khoảng 25-30 km/giờ.

Nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Lữ đoàn 45 là huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, ngoài ra còn đảm nhiệm công tác đối ngoại của Bộ Tư lệnh Binh chủng Pháo binh, Bộ Quốc phòng và kiêm nhiệm huấn luyện bắn pháo lễ chào mừng các ngày lễ trọng đại của đất nước và đón các đoàn khách quốc tế.

Nghi lễ bắn 21 loạt pháo lễ là nghi lễ được thực hiện trong các dịp kỷ niệm trọng đại của đất nước và là nghi lễ chào mừng cao nhất dành cho người đứng đầu một đất nước. Bộ Quốc phòng giao cho Binh chủng Pháo binh mà trực tiếp là Lữ đoàn 45 tổ chức huấn luyện và thực hiện.

Xe pháo quân sự cơ động về trung tâm Hà Nội (đoạn qua Sân vận động Mỹ Đình ) làm nhiệm vụ A80. Ảnh: Hải Anh

22 giờ 28, đoàn xe pháo lễ di chuyển đến khu vực trường đua F1, gần sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. 22 giờ 47, 15 khẩu pháo 105 mm phục vụ A80 đã được tập kết tại trận địa pháo tại khu vực sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. 22 giờ 50, đoàn xe từ Trung tâm huấn luyện quân sự Quốc gia 4 đi qua khu vực sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội.

Các phương tiện cơ động xe bánh xích, thiết giáp di chuyển trên đường Lê Quang đạo tiến về Sở Chỉ huy trên phố Nguyễn Tri Phương. Đây là những khí tài cuối cùng của đoàn 1 di chuyển từ Trung tâm huấn luyện quân sự Quốc gia 4 về trung tâm Thủ đô Hà Nội.

23 giờ 03, đoàn xe bánh xích, thiết giáp di chuyển trên đường Lê Quang đạo tiến về Sở Chỉ huy trên phố Nguyễn Tri Phương, Hà Nội.

Xe quân sự cơ động về trung tâm Hà Nội trong đêm 19-8. Ảnh: Hải Anh

Các cán bộ, chiến sĩ vẫy tay chào người dân hai bên đường

Nơi xem diễu binh, diễu hành 2-9 lý tưởng nhất

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 diễn ra từ 6 giờ 30 ngày 2-9 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội). Khu vực lễ đài tại Quảng trường Ba Đình sẽ dành cho các đại biểu có giấy mời.

Người dân có thể theo dõi sự kiện tại các tuyến phố đoàn diễu binh, diễu hành qua 270 màn hình LED được lắp đặt tại nhiều tuyến phố trên địa bàn thành phố.

Các cơ quan thành phố khuyến cáo người dân cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an ninh và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Theo chương trình dự kiến, sau khi đi qua lễ đài tại khu vực quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành sẽ chia làm 7 hướng, đi qua các tuyến phố trung tâm TP Hà Nội.

Dưới đây là chi tiết những tuyến đường các khối diễu binh, diễu hành đi qua trong ngày 2-9:

Đường tập kết vào lễ đài: Các đơn vị Quân đội tập kết tại các phố Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám (khối đi bộ); công viên Bách Thảo (khối đứng). Các đơn vị Công an tập kết tại phố Phan Đình Phùng. Các khối quần chúng nhân dân tập kết tại phố Quán Thánh.

Khối xe pháo tập kết tại khu vực nút giao đường Hùng Vương-phố Phan Đình Phùng phía đường Thanh Niên, Nghi Tàm.

Khối nhân dân tham dự tập kết tại đường Bắc Sơn, ngã tư phố Tôn Thất Đàm-đường Độc Lập.

Khối Nghi trượng sau khi đi qua lễ đài, hết đường Hùng Vương thì rẽ trái đi theo tuyến phố Nguyễn Thái Học-Tràng Thi-Tràng Tiền đến Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

Khối đi bộ của Quân đội, Quân đội nước ngoài, Dân quân tự vệ, Công an đi theo 4 tuyến đường:

- Hướng 1: Sau khi đi qua lễ đài, hết đường Hùng Vương thì rẽ phải vào phố Lê Hồng Phong-Ngọc Hà đến công viên Bách Thảo.

- Hướng 2: Sau khi đi qua lễ đài, hết đường Hùng Vương thì rẽ trái vào phố Nguyễn Thái Học-Tràng Thi-Tràng Tiền đến Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

- Hướng 3: Sau khi đi qua lễ đài, hết đường Hùng Vương thì rẽ phải vào phố Nguyễn Thái Học-Kim Mã-Liễu Giai-Văn Cao đến sân vận động Quần Ngựa.

- Hướng 4: Sau khi đi qua lễ đài, hết đường Hùng Vương thì rẽ trái vào phố Nguyễn Thái Học-Lê Duẩn đến công viên Thống Nhất.

Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: Sau khi đi qua lễ đài thì rẽ phải đi theo đường Lê Hồng Phong-Ngọc Hà, về vị trí tập kết tại công viên Bách Thảo.

Khối Hồng kỳ: Sau khi đi qua lễ đài thì rẽ phải vào đường Lê Hồng Phong (chuyển đội hình thành 8 hàng dọc), đi theo đường Đội Cấn-Giang Văn Minh-Kim Mã-Liễu Giai, đến sân vận động Quần Ngựa.

Các khối quần chúng, khối Văn hóa-Thể thao: sau khi đi qua lễ đài thì đi thẳng theo ngõ Hàng Cháo về vị trí tập kết tại sân vận động Hàng Đẫy (xe mô hình biểu tượng các khối rẽ phải đi theo đường Nguyễn Thái Học về vị trí tập kết tại đường Trịnh Hoài Đức).

Tuyến xe tăng, bánh xích: sau khi đi qua lễ đài thì đi về Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng.

Tuyến xe bánh lốp:

- Hướng 1: sau khi đi qua lễ đài sẽ đi theo tuyến phố Cửa Bắc-Nghi Tàm-Âu Cơ-Võ Chí Công-Đường Láng-Trần Duy Hưng-đại lộ Thăng Long-Lê Quang Đạo-Trường đua F1.

- Hướng 2: sau khi đi qua lễ đài sẽ đi theo tuyến phố Nguyễn Thái Học-Giảng Võ-Láng-Trần Duy Hưng-đại lộ Thăng Long-Lê Quang Đạo-Trường đua F1.