Tự hào treo ID Yêu Nước - Lời khẳng định “Tổ quốc trong tim” của bạn

Có một fandom mà ai cũng thuộc về, không cần “idol”, không cần “lightstick” nhưng lại bền chặt và đông đảo nhất - đó chính là Fandom Yêu Nước.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025), Fandom Yêu Nước - một chiến dịch do Kenh14 sáng tạo và truyền thông - được khởi động như một chuỗi hoạt động sáng tạo, trẻ trung, để mỗi người Việt, đặc biệt là thế hệ trẻ, có thể cùng nhau khẳng định tình yêu cùng niềm tự hào dân tộc.

Bắt đầu từ 10/8/2025, dự án đã chính thức lan tỏa với hàng loạt hoạt động online và offline.

Một trong những hoạt động ý nghĩa, sáng tạo nhất trong chiến dịch chính là Thẻ ID Yêu Nước - một hoạt động online ghi dấu kỷ niệm mỗi người đều là một thành viên của Fandom Yêu Nước, qua đó lan tỏa tình yêu Tổ quốc theo cách của thế hệ hôm nay: màu sắc, sáng tạo và tràn đầy cảm hứng tích cực.

Mỗi chiếc thẻ mang thông điệp mạnh mẽ từ mỗi cá nhân, để từ đó lan tỏa cảm hứng tích cực và kết nối cộng đồng trong dịp đại lễ thiêng liêng.

Để đăng ký thẻ ID Yêu Nước, người dùng nhập các thông tin sau:

- Họ và tên

- Hình ảnh đại diện

- Lựa chọn lý do Made in Vietnam của bạn

Sau khi nhập thông tin chính xác, hệ thống sẽ trả về Thẻ ID Yêu Nước tương ứng với các thông tin người dùng cung cấp, bao gồm:

- Số ID (Số định danh thẻ ID Yêu Nước).

- Tên hiển thị

- Hình ảnh đại diện

- Lý do “Made in Vietnam” của bạn

Lưu ý:

Người dùng là người chịu trách nhiệm cho toàn bộ thông tin nội dung và hình ảnh trên thẻ ID Yêu Nước.

Tất cả các thông tin và hình ảnh trên Thẻ ID Yêu Nước phải là chính chủ và tuân thủ luật pháp, thuần phong mỹ tục Việt Nam. Ban tổ chức không chấp nhận những thông tin, hình ảnh vi phạm những quy định này.

Có thể nói, thẻ ID Yêu Nước không chỉ là một kỷ niệm riêng mà còn mang ý nghĩa cộng đồng khi được lan tỏa trên mạng xã hội. Mỗi tấm thẻ được chia sẻ sẽ góp thêm một tiếng nói khẳng định tinh thần đoàn kết, tự hào dân tộc, hướng về Tổ quốc trong dịp đại lễ 2/9.

Nhanh tay tạo Thẻ ID Yêu Nước của riêng bạn và chia sẻ lên các nền tảng mạng xã hội để cùng nhau lan tỏa tình yêu đất nước, biến ngày lễ trọng đại thành khoảnh khắc gắn kết, đầy cảm hứng của cả dân tộc.

Trân trọng cảm ơn nhãn hàng Nestlé MILO đã đồng hành cùng Kênh 14 và dự án Fandom Yêu Nước - dự án do Kenh14 triển khai - nhằm hưởng ứng Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Xuyên suốt 30 năm có mặt tại Việt Nam, MILO đã luôn đồng hành cùng hàng triệu người mẹ Việt và tiếp lửa tiềm năng cho sự phát triển của thế hệ tương lai. Không chỉ mang đến nguồn dinh dưỡng thiết yếu, MILO còn tiếp thêm năng lượng cho các hoạt động hưởng ứng Fandom Yêu Nước – nơi tinh thần yêu nước được lan tỏa, kết nối cộng đồng và hun đúc khát vọng vươn lên trong mỗi bạn trẻ. Qua đó, MILO tiếp tục sứ mệnh vun đắp một thế hệ trẻ Việt Nam năng động, bản lĩnh và đầy tự hào dân tộc.