Bắt 2 thanh niên Trung Quốc trộm hơn 600 triệu đồng ở Đà Nẵng, chuẩn bị ra sân bay bỏ trốn

Ngày 19/8, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa bắt giữ 2 đối tượng quốc tịch Trung Quốc liên quan đến vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 16/8, chị L.T.T.T. (SN 2000, trú xã Hà Nha, TP Đà Nẵng) cùng bạn trai là L.P. (SN 1992, quốc tịch Trung Quốc) trở về nhà trên đường Lê Quang Đạo (phường Ngũ Hành Sơn) thì phát hiện tầng 2 bị lục tung, nhiều tài sản giá trị bị mất.

Tổng thiệt hại hơn 600 triệu đồng, gồm 400 triệu đồng tiền mặt cùng trang sức và túi xách hàng hiệu.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã khẩn trương phối hợp với Công an phường Ngũ Hành Sơn vào cuộc điều tra, tổ chức khám nghiệm hiện trường.

Hai đối tượng tại cơ quan công an.

Đến 21h cùng ngày, các trinh sát hình sự phối hợp với Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng bắt giữ 2 nghi phạm người Trung Quốc là Xia Feiyang (SN 2006) và Zhang Haoran (SN 2008) khi các đối tượng đang trên đường ra sân bay để trốn về nước.

Toàn bộ tang vật gồm tiền, trang sức và túi xách bị trộm đã được thu giữ.

Tại cơ quan công an, bước đầu 2 thanh niên này khai nhận đã cùng Wang Meng (SN 1990, quốc tịch Trung Quốc, đang bỏ trốn) lên kế hoạch thực hiện vụ trộm. Trong đó Wang Meng giữ vai trò cầm đầu

Hiện, Công an Đà Nẵng đang truy bắt đối tượng Wang Meng và tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.