Vụ trộm hi hữu ở Đà Nẵng: Trộm mất điện thoại vào tay… trộm

Ngày 7/8, Công an phường Hòa Cường (TP Đà Nẵng) đang phối hợp với Công an phường Cẩm Lệ điều tra một vụ trộm cắp tài sản khá hy hữu, khi kẻ trộm bị mất cắp lại tài sản từ… một tên trộm khác.

Trước đó, người dân phát hiện một thanh niên khả nghi xuất hiện tại khu vực Cung Thể thao Tiên Sơn nên trình báo cơ quan chức năng. Công an nhanh chóng xác minh và mời Trần Ngô Chung (SN 1995, trú xã Hòa Tiến, TP Đà Nẵng) về làm việc.

Tại cơ quan công an, Chung thừa nhận đã lấy trộm một chiếc điện thoại Samsung Galaxy Z Fold do thấy một thanh niên lạ mặt, để hớ hênh trong lúc ngồi nghỉ ở quảng trường.

Hai tên trộm cùng tang vật liên quan.

Điều trớ trêu là không lâu sau đó, một thiếu niên tên Lê Trung Phong (SN 2008, trú phường Cẩm Lệ) đã đến Công an phường Hòa Cường trình báo và nhận rằng chiếc điện thoại bị mất là của mình. Tuy nhiên, thanh niên này cũng thừa nhận đã trộm chiếc điện thoại này từ một người khác trước đó.

Ngoài ra, Phong cũng khai nhận đã thực hiện 2 vụ trộm túi xách tại khu vực đường Nại Nam 8 (phường Hòa Cường). Trong các vụ trộm này, đối tượng thường lợi dụng lúc nạn nhân sơ hở hoặc không có người trông coi để ra tay.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.