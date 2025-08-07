Bí mật gói hàng trong chiếc loa được chuyển phát nhanh từ TP HCM ra Huế

Ngày 7-8, tại phiên toà sơ thẩm, TAND TP Huế đã tuyên phạt Hoàng Bá Đạt (SN 1991; trú phường Phú Xuân, TP Huế) mức án 15 năm tù; Lưu Thị Trúc (SN 1996; trú tại phường Thuận An, TP Huế) 8 năm tù cùng về tội "Mua bán trái phép chất ma tuý".

Shipper vạ lây vì "thương nhầm" người

Hai bị cáo hành nghề shipper là Nguyễn Văn Liền (SN 1997; phường Mỹ Thượng, TP Huế) và Hoàng Phú Thịnh (SN 2000; phường Phú Xuân) cùng nhận mức án 12 tháng cải tạo không giam giữ về tội "Che giấu tội phạm".

Theo cáo trạng, quá trình làm việc tại quán MLUX trên đường Nguyễn Sinh Cung, phường Vỹ Dạ (TP Huế), Trúc quen biết và dọn về sống chung với Đạt. Từ đây, cả hai bắt đầu tham gia đường dây mua bán ma túy với thủ đoạn tinh vi.

Bị cáo Đạt và Trúc nhận mức án nặng vì buôn bán ma tuý.

Từ ngày 14-3-2023 đến 23-3-2024, Trúc đã thực hiện 4 lần đặt mua ma túy từ Trần Duy Hải (SN 1992; sống tại TP HCM) để đưa cho Đạt bán kiếm tiền. Ma túy được ngụy trang trong loa âm thanh rồi gửi ra Huế bằng đường chuyển phát nhanh. Thông tin nhận hàng được ghi giả tên là "Hà" và số điện thoại của Trúc để tránh bị lộ.

Ngày 22-3-2024, Đạt yêu cầu Trúc mua 50 g ma túy loại ketamine và 100 viên thuốc lắc MDMA với giá 71 triệu đồng. Sau khi chuyển khoản xong, Hải gửi ma túy như thường lệ là giấu hàng vào trong chiếc loa âm thanh. Đến ngày 25-3-2024, khi kiện hàng đến bưu cục giao hàng nhanh trên đường Lê Duẩn (TP Huế), shipper Nguyễn Văn Liền phát hiện dấu hiệu nghi vấn từ kiện hàng nên đã báo quản lý và trình báo công an.

Công an kiểm tra phát hiện 80,66g ketamine và 70,62g MDMA được ngụy trang trong loa. Shipper Nguyễn Văn Liền biết gói hàng này là ma tuý và kể cho đồng nghiệp Thịnh nghe rồi gửi ảnh chụp qua cho người này. Khi Liền đang đi giao hàng thì Thịnh điện thoại bảo "nên gọi cho họ kẻo họ bị bắt tội" dù cả hai không hề quen biết với các đối tượng mua bán ma tuý. Vì vậy, Liền lập tức gọi thông báo sự việc trên qua số điện thoại người nhận hàng. Sau khi xác thực bằng hình ảnh Liền gửi, Trúc lập tức bỏ trốn vào TP HCM.