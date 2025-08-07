Loại cây đắt đỏ bậc nhất thế giới, giá gần 300 triệu đồng/kg, ở Việt Nam có người trồng thành công

Nhụy hoa nghệ tây còn được gọi là Saffron là một loại gia vị đắt nhất thế giới, có nhiều màu sắc và hương vị

Trên thị trường, nhụy hoa nghệ tây có mức giá khoảng 300 triệu đồng/kg tuỳ vào chất lượng và xuất xứ, theo Arttimes.

Iran hiện là quốc gia sản xuất nhiều saffron nhất thế giới với sản lượng chiếm khoảng 90% toàn cầu, tiếp đến là Ấn Độ, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Ma Rốc…

Tại Việt Nam, sau nhiều năm nghiên cứu và trồng khảo nghiệm, Sa Pa đã trồng thành công saffron với kỹ thuật điều chỉnh nhiệt độ nghiêm ngặt.

Có nguồn gốc từ Tây Á, nhụy hoa nghệ tây được coi là một trong những loại gia vị đắt đỏ nhất thế giới. Ảnh minh họa.

Trên thế giới loại cây này được trồng ở các nước như Iran, Afghanistan, Morocco, hoa nghệ tây cần thu hoạch vào bình minh, vì tiếp xúc quá lâu với ánh Mặt Trời làm giảm chất lượng hoa.

Một trong những lý do khiến loại cây này đắt đỏ bởi hoa nghệ tây cần hái bằng tay, chỉ nở một tuần trong năm.

Loài cây chỉ ra hoa vào tháng 10 hoặc 11 này đòi hỏi thời tiết nóng, ánh sáng Mặt Trời trực tiếp và đất thoát nước tốt để phát triển.

Mỗi cây nghệ tây chỉ có 3 - 4 hoa, mỗi hoa có 3 nhuỵ phủ phấn.

Nhụy hoa nghệ tây rất giàu chất chống oxy hóa. Những chất này giúp chống lại tổn thương tế bào, có thể ngăn chặn ung thư và nhiều bệnh khác.

Mùi hương đặc thù của nghệ tây là mùi cỏ khô thoang thoảng với một chút hương ngọt của mật ong. Do có mùi vị và hương thơm đặc trưng nên chỉ cần một chút nhụy nghệ tây cũng đủ để làm dậy mùi món ăn.

Những năm gần đây, nhụy hoa nghệ tây (saffron) không ngừng làm mưa làm gió trên thị trường, có thời điểm được bán với giá vài chục triệu đến nửa tỷ đồng/kg. Nhận thấy giá trị của loại cây này, nhiều người cũng tìm mua bằng được củ giống saffron với hy vọng trồng được "vàng đỏ" Trung Đông tại Việt Nam.

Cây nghệ tây có thể sinh tồn trong một biên độ chịu đựng nhiệt độ khá là rộng. Nó có thể sống sót trong mùa đông giá rét với nhiệt độ âm 10 độ C, hay trong môi trường mùa hè khô nóng. Tuy nhiên, cây phát triển mạnh và tốt nhất trong điều kiện khí hậu dạng vùng Địa Trung Hải.