Quảng trường Ba Đình rực rỡ sắc đỏ từ sớm, người dân háo hức đếm ngược đến ngày Quốc khánh 2/9

Dù còn gần một tháng nữa mới đến Quốc khánh 2/9, nhưng đã có rất đông người đổ về Quảng trường Ba Đình, rực rỡ trong sắc đỏ sao vàng, hòa chung không khí tự hào năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Dù còn gần một tháng nữa mới đến Quốc khánh 2/9, song những ngày này, khu vực Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) đã trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân. Trong sắc đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc, nhiều gia đình, bạn trẻ và các em nhỏ khoác lên mình tà áo dài truyền thống, nô nức đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Không chỉ đơn thuần là hoạt động lưu niệm, việc tham quan, ghi hình tại khu vực Quảng trường Ba Đình còn là dịp để người dân thể hiện tình cảm với Tổ quốc, bày tỏ lòng tri ân với các thế hệ cha anh và hun đúc niềm tự hào dân tộc trong những ngày lễ lớn của đất nước.

Những ngày này, các tuyến đường hướng về Quảng trường Ba Đình tấp nập người và phương tiện xếp hàng tham quan, chụp ảnh. Nhiều người chọn trang phục truyền thống, mang theo cờ Tổ quốc để lưu giữ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ghi nhận của phóng viên dọc vỉa hè trên đường Độc Lập, phía trước Quảng trường Ba Đình, rất đông người dân Thủ đô mặc áo dài và áo cờ chụp ảnh, check-in trong không khí rộn ràng trước ngày lễ lớn.

Thiếu nữ xúng xính trong tà áo dài cùng cờ đỏ sao vàng chụp ảnh trước Quảng trường Ba Đình.

Trang phục áo dài trắng truyền thống được giới trẻ ưa chuộng vì dễ kết hợp với nhiều bối cảnh và "toát lên tinh thần dân tộc".

Cờ, hoa, nón lá là những phụ kiện không thể thiếu trong những bức ảnh mừng ngày đại lễ.

Mọi người chuẩn bị trang phục và phụ kiện đầy đủ để có được những bức ảnh đẹp, trang trọng trong ngày mừng đất nước độc lập.

Bên cạnh hình ảnh những thiếu nữ trong tà áo dài thướt tha, nhiều phụ huynh và gia đình cũng đưa con, cháu đến Quảng trường Ba Đình trong dịp lễ lớn của dân tộc.

Phía đối diện Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là tòa nhà Bộ Ngoại giao, với bức tường rào sơn vàng và biệt thự cổ kính – điểm đến được đông đảo bạn trẻ lựa chọn để ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ.

Nhiều du khách nước ngoài tỏ ra thích thú khi được hòa mình vào không khí hào hùng của đất nước đang chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Một du khách chia sẻ: "Gia đình tôi tranh thủ dịp cuối tuần về Hà Nội tham quan và chọn Quảng trường Ba Đình là điểm dừng chân đầu tiên. Dù chưa đến ngày Quốc khánh nhưng không khí ở đây đã rất náo nức. Ai cũng ăn mặc chỉnh tề, mang theo cờ Tổ quốc, chụp ảnh trong niềm hân hoan. Được đứng giữa không gian linh thiêng của Thủ đô trong dịp kỷ niệm 80 năm thành lập nước, tôi cảm thấy vô cùng xúc động và tự hào."

