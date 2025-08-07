Ba thanh niên sinh năm 2005, 2007 dùng tài khoản ngân hàng không chính chủ để nhận tiền: Công an phát hiện 3,2 tỷ đồng của 450 người bị chiếm đoạt

Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, ngày 4/8/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra quyết định tạm giữ 3 đối tượng gồm: Tạ Nguyễn Hoàng, sinh năm 2005, trú tại khu phố Hàng Trạm, xã Yên Thủy, tỉnh Phú Thọ; Bùi Đức Huấn, sinh năm 2005, trú tại thôn Trà Vy Nam, xã Hồng Vũ, tỉnh Hưng Yên và Hoàng Đức Toàn, sinh năm 2007, trú tại khu dân phố Thắng Lợi, xã Yên Thủy, tỉnh Phú Thọ để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng...

Các đối tượng tại Cơ quan Cảnh sát điều tra (từ trái qua phải: Bùi Đức Huấn, Hoàng Đức Toàn, Tạ Nguyễn Hoàng). Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình.

Tang vật thu giữ của các đối tượng. Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình.

Quá trình điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã có căn cứ, tài liệu xác định nhóm chuyên lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng này do Tạ Nguyễn Hoàng cầm đầu. Để thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng sử dụng tài khoản facebook, zalo ẩn danh để đăng tải nhiều bài viết rao bán cây cảnh, quần áo, giầy thể thao, dụng cụ thể thao, đồng hồ… với giá rẻ hơn giá thị trường để thu hút khách mua hàng.

Khi có người liên hệ hỏi mua hàng, các đối tượng kết bạn zalo, tạo vỏ bọc uy tín rồi yêu cầu khách chuyển tiền đặt cọc vào tài khoản ngân hàng không chính chủ; sau đó chặn liên lạc, chiếm đoạt tiền để tiêu xài cho mục đích cá nhân.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định với thủ đoạn trên 3 đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt của 450 người trên toàn quốc với tổng số tiền hơn 3,2 tỷ đồng...