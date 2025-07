Người đàn ông chuyển khoản thành công 250 triệu, bên nhận tiền kiểm tra tài khoản sau đó lập tức trình báo công an

Ngày 29/7/2025, anh Đỗ Xuân Duy (sinh năm 1986, trú tại thôn 4 Thái Bình, xã Thái Sơn, tỉnh Tuyên Quang) nhận được số tiền 250 triệu đồng từ người lạ chuyển vào tài khoản ngân hàng của mình. Do không thể liên lạc được với người đã chuyển tiền nhầm nên anh Duy đã báo tin đến Công an xã Thái Sơn.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của anh Đỗ Xuân Duy, Công an xã Thái Sơn đã khẩn trương xác minh, đối chiếu thông tin, xác định chủ tài khoản chuyển khoản nhầm là ông Vương Thế Phương (sinh năm 1963, trú tại thôn Tân An, xã Hàm Yên), đồng thời hướng dẫn ông Phương làm thủ tục nhận lại số tiền trên. Sau khi làm việc với Công an xã, anh Duy đã trao trả lại toàn bộ số tiền trên cho ông Phương.

Trước đó, ngày 20/7/2025, chị Trần Thị Dung (sinh năm 1984, thường trú tại thôn ĐaKai 4, xã Nam Thành, tỉnh Lâm Đồng) đăng nhập vào ứng dụng Internet Banking và bất ngờ phát hiện tài khoản ngân hàng của mình nhận được số tiền 100 triệu đồng nhưng không rõ người chuyển khoản. Với mong muốn trả lại tiền cho người chuyển nhầm, chị Dung đã đến trụ sở Công an xã Nam Thành để trình báo vụ việc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Nam Thành đã tiến hành xác minh, đồng thời hướng dẫn chị Dung đến ngân hàng trên địa bàn xã Đức Linh để tra cứu thông tin người chuyển tiền. Sau khi được hỗ trợ, chị Dung đã hoàn tất việc chuyển trả lại toàn bộ số tiền 100 triệu đồng cho người chuyển nhầm.

Theo Công an, khi nhận được tiền chuyển khoản nhầm, người dân không sử dụng số tiền đó vào việc chi tiêu cá nhân và chỉ làm việc với ngân hàng để trả lại tiền cho người chuyển nhầm, tuyệt đối không chuyển lại tiền cho người lạ khi không có bên thứ ba làm chứng.

Trường hợp khoản tiền chuyển nhầm có giá trị nhỏ thì chủ tài khoản có thể yêu cầu ngân hàng cung cấp sao kê rồi đối chiếu với những thông tin nhận được và tiến hành chuyển lại.

Đối với số tiền lớn, chủ tài khoản nên sắp xếp thời gian đến trực tiếp chi nhánh ngân hàng để thực hiện việc xác minh hoặc liên hệ với cơ quan công an để giải quyết.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Tuyên Quang