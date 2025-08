Người đàn ông bị lừa chuyển khoản 150 triệu, manh mối duy nhất là số tài khoản lừa đảo: Công an xác định được thủ phạm, bắt giữ ngay trong đêm

Đầu tháng 7/2025, Công an xã Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận đơn trình báo của ông T.S.T (thường trú tại xã Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết ông nhận được cuộc gọi video từ một tài khoản Zalo. Người này tự xưng là cán bộ Công an TP. Hà Nội, thông báo ông T có liên quan đến vụ án ma túy và cho xem quyết định truy nã, bắt giam. Người này liên tục gọi điện đe dọa, yêu cầu ông T chuyển tiền để "củng cố hồ sơ, chứng minh vô tội". Vì quá lo sợ, ông T đã chuyển 150 triệu đồng theo yêu cầu. Sau khi chuyển tiền, ông T cố gắng liên lạc nhưng không được và nghi ngờ mình đã bị lừa, nên đã đến Công an xã Trà Bồng trình báo.