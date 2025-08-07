Công an Hà Nội sơ duyệt diễu binh chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám

Tham gia hợp luyện có hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị chủ lực của Công an Thành phố Hà Nội, bao gồm: Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, lực lượng an ninh, kỹ thuật hình sự, các đơn vị đặc nhiệm.

Theo đó, lễ diễu hành và ra quân chính thức sẽ được tổ chức vào ngày 10/8 tại khu vực Tượng đài Vua Lý Thái Tổ và phố Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Đúng 5h, Công an Thành phố Hà Nội tổ chức buổi tổng duyệt lễ diễu hành chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và “Ngày hội vì Thủ đô bình yên”.

Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, lực lượng an ninh, kỹ thuật hình sự, các đơn vị đặc nhiệm... Trong ảnh là khối xe mô tô, ô tô hiện đại của Cảnh sát giao thông.

Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị chủ lực của Công an Thành phố Hà Nội tham gia buổi hợp luyện.

Đội hình xe chữa cháy thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ.

Các đơn vị đặc nhiệm tiến qua Tượng đài Vua Lý Thái Tổ.

Tiếp đến là màn biểu diễn tình huống giả định trấn áp tội phạm của lực lượng Công an nhân dân.

Các động tác võ thuật của nữ Cảnh sát giao thông khiến nhiều người dân trầm trồ, thán phục.