Ngày 1-8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Thân Thanh Nam (SN 1982; quê tỉnh An Giang) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Thân Thành Nam bị bắt cùng số vàng đã trộm

Trước đó, sáng 28-7, bà Lê Thị Thúy H. (SN 1987; quê Tây Ninh) đến phòng làm việc của công ty ở xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh thì phát hiện cửa tủ bị cạy phá, số tiền mặt 30 triệu đồng và 3,5 lượng vàng 24k (tổng tài sản khoảng 400 triệu đồng) đã mất nên trình báo công an.

Công an xã Mỹ Hạnh phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, làm việc với một số công nhân trong công ty thì phát hiện Nam (công nhân của công ty) có biểu hiện nghi vấn nên tập trung đấu tranh.

Sau nhiều lần quanh co, Nam đã thừa nhận do thiếu tiền tiêu xài và biết phòng của bà H. có tủ đựng tài sản của công ty nên đã đột nhập vào cạy tủ trộm tiền, vàng rồi đem về cất giấu, chờ dịp thuận lợi thì đem ra tiêu xài.