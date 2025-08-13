Cuối tuần này có chương trình gì kỷ niệm 80 năm Quốc khánh: Vào web và ứng dụng A80 cập nhật ngay!

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 năm nay, Hà Nội trở thành tâm điểm với chuỗi hoạt động văn hóa - nghệ thuật đặc sắc, thu hút đông đảo người dân và du khách trong nước, quốc tế.

Đặc biệt, từ ngày 15/8 đến 2/9, thủ đô sẽ rộn ràng với các hoạt động ý nghĩa như tập luyện diễu binh - diễu hành trên các tuyến phố trung tâm, những buổi triển lãm, những màn pháo hoa rực rỡ thắp sáng bầu trời đêm Hà Nội và đặc biệt là hàng loạt các chương trình nghệ thuật công phu quy mô lớn.

Tất cả đều khiến chúng ta cảm nhận được hơi thở của lịch sử, niềm tự hào về quá khứ hào hùng của ông cha và niềm tin hướng tới tương lai trong mỗi bước chân, trên mỗi con đường góc phố thủ đô.

Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ những lịch trình, nội dung chương trình nghệ thuật kỷ niệm đều đã được cập nhật chi tiết trên nền tảng số “A80 - Tự hào Việt Nam” - một trợ lý ảo giúp người dân dễ dàng theo dõi, lựa chọn các sự kiện yêu thích trong dịp lễ trọng đại.

Truy cập ngay website tại địa chỉ https://a80.hanoi.gov.vn hoặc ứng dụng di động "A80 - Tự hào Việt Nam" trên App Store hoặc Google Play để cùng thủ đô tận hưởng những khoảnh khắc đáng nhớ trong chuỗi sự kiện đặc biệt này!