Cuối tuần này có chương trình gì kỷ niệm 80 năm Quốc khánh: Vào web và ứng dụng A80 cập nhật ngay!

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 năm nay, Hà Nội trở thành tâm điểm với chuỗi hoạt động văn hóa - nghệ thuật đặc sắc, thu hút đông đảo người dân và du khách trong nước, quốc tế.
Đặc biệt, từ ngày 15/8 đến 2/9, thủ đô sẽ rộn ràng với các hoạt động ý nghĩa như tập luyện diễu binh - diễu hành trên các tuyến phố trung tâm, những buổi triển lãm, những màn pháo hoa rực rỡ thắp sáng bầu trời đêm Hà Nội và đặc biệt là hàng loạt các chương trình nghệ thuật công phu quy mô lớn.
Tất cả đều khiến chúng ta cảm nhận được hơi thở của lịch sử, niềm tự hào về quá khứ hào hùng của ông cha và niềm tin hướng tới tương lai trong mỗi bước chân, trên mỗi con đường góc phố thủ đô.
Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ những lịch trình, nội dung chương trình nghệ thuật kỷ niệm đều đã được cập nhật chi tiết trên nền tảng số “A80 - Tự hào Việt Nam” - một trợ lý ảo giúp người dân dễ dàng theo dõi, lựa chọn các sự kiện yêu thích trong dịp lễ trọng đại.
Truy cập ngay website tại địa chỉ https://a80.hanoi.gov.vn hoặc ứng dụng di động "A80 - Tự hào Việt Nam" trên App Store hoặc Google Play để cùng thủ đô tận hưởng những khoảnh khắc đáng nhớ trong chuỗi sự kiện đặc biệt này!
Trong khuôn khổ Chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025), vào ngày 08/8/2025, Thành phố Hà Nội chính thức ra mắt nền tảng số "A80 - Tự hào Việt Nam", bao gồm website tại địa chỉ https://a80.hanoi.gov.vn và ứng dụng di động "A80 - Tự hào Việt Nam" - kênh thông tin chính thống, phục vụ công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giới thiệu các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 02/9 diễn ra trên địa bàn Thành phố; kết nối người dân cả nước và bạn bè quốc tế trong hành trình hướng về lịch sử.
"A80 - Tự hào Việt Nam" được xây dựng như một trung tâm thông tin số tập trung, thống nhất và tin cậy, cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác toàn bộ các nội dung liên quan đến lễ kỷ niệm. Với nền tảng này, người dân trong nước, kiều bào và bạn bè quốc tế có thể chủ động tiếp cận thông tin chính thống về:
- Lịch trình diễu binh - diễu hành, các chương trình nghệ thuật, triển lãm văn hóa - lịch sử.
- Thông báo thời gian tổ chức, điều tiết giao thông, an ninh, y tế từ các cơ quan chức năng.
- Thông tin hậu trường, hình ảnh đẹp, video truyền hình trực tiếp, cùng những khoảnh khắc đáng nhớ nhất từ người dân khắp mọi miền.
Bên cạnh đó, "A80 - Tự hào Việt Nam" là không gian để mọi người gắn kết và lan tỏa niềm tự hào dân tộc:
- Mục "80 đẹp lắm" tổng hợp hình ảnh, video đẹp từ cộng đồng, tạo nên "bức tranh" chung về một Việt Nam đoàn kết, yêu nước, hướng về lịch sử.
- Công cụ tạo thiệp, avatar sắc cờ đỏ sao vàng giúp người dân dễ dàng chia sẻ cảm xúc, tinh thần yêu nước trên các nền tảng mạng xã hội.
- Người dân có thể tự tổ chức hoạt động hưởng ứng tại địa phương, cập nhật và truyền thông qua chính nền tảng A80.
Có thể nói, "A80 - Tự hào Việt Nam" không chỉ là nền tảng số phục vụ sự kiện trọng đại của dân tộc mà còn là sản phẩm văn hóa số đại diện cho tầm vóc, tâm thế và bản lĩnh của Thủ đô trong kỷ nguyên mới cũng như góp phần lan tỏa tự hào, gắn kết cộng đồng, tạo dấu ấn lễ hội tinh thần dân tộc.