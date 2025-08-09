Bộ Công an cảnh báo hàng chục triệu người đang dùng ứng dụng VNeID

Mới đây, một công dân tên Lê Tùng đã gửi thắc mắc đến Bộ Công an về việc lợi dụng việc sáp nhập tỉnh, thành trên cả nước, hiện nay đã xuất hiện tình trạng lừa đảo giả mạo lực lượng chức năng xã/ phường... thông báo về sắp xếp đơn vị hành chính mới trên cả nước.

Theo đó, các đối tượng xấu yêu cầu người dân truy cập đường dẫn hoặc cài ứng dụng VNeID giả mạo chứa mã độc, dụ dỗ người dân nhằm lấy mã OTP tài khoản ngân hàng hoặc dữ liệu sinh trắc học nhằm chiếm đoạt tài sản. Từ những thông tin liên quan, công dân Lê Tùng đặt câu hỏi Bộ Công an có hướng dẫn cụ thể như thế nào với trường hợp nêu trên để người dân không bị các đối tượng xấu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản?

Các ứng dụng VNeID giả mạo - Ảnh: Bộ Công an

Bộ Công an đã có phản hồi về câu hỏi này vào ngày 7/8/2025. Theo Bộ Công an, qua công tác nắm tình hình, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an phát hiện hành vi lợi dụng việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2025, các đối tượng lừa đảo mạo danh cán bộ xã/phường hoặc Cảnh sát khu vực gọi điện dụ dỗ người dân truy cập đường dẫn hoặc cài ứng dụng VNeID giả mạo chứa mã độc nhằm chiếm quyền điều khiển thiết bị, qua đó chiếm đoạt tài sản của người dân.

Trong đó, Bộ Công an chỉ ra phương thức, thủ đoạn của các đối tượng là:

- Gọi điện bằng thuê bao di động thông thường hoặc tổng đài ảo, giả mạo danh nghĩa cơ quan, tổ chức giới thiệu là cán bộ Ủy ban xã/phường, cảnh sát khu vực… thông báo về việc thay đổi bộ máy hành chính, đề nghị người dân cập nhật thông tin mới. Các đối tượng đã thu thập thông tin cá nhân của người dân từ trước và đưa ra để tạo niềm tin trước khi yêu cầu thực hiện theo hướng dẫn của chúng.

- Đối tượng yêu cầu người dân truy cập vào đường dẫn do chúng cung cấp hoặc cài đặt ứng dụng VNeID, dịch vụ công giả mạo có chứa mã độc.

- Sau khi người dân đã truy cập hoặc cài đặt ứng dụng, chúng đã chiếm quyền điều khiển thiết bị, tiếp tục dẫn dụ người dân làm theo hướng dẫn để tìm cách lấy mã OTP tài khoản ngân hàng hoặc dụ người dân nhìn vào điện thoại nhằm lấy dữ liệu sinh trắc học, từ đó chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của người dân.

Ứng dụng VNeID của Bộ Công an

Để không rơi vào bẫy lừa đảo của các đối tượng, Bộ Công an cảnh báo:

Người dân tuyệt đối không làm theo yêu cầu qua điện thoại của các đối tượng gọi điện tự xưng là cán bộ xã/phường, cảnh sát khu vực… Nếu cần cập nhật thông tin phải ra trực tiếp Công an xã/phường nơi mình sinh sống.

Tuyên truyền, vận động gia đình, bạn bè, người thân cảnh giác trước phương thức, thủ đoạn trên.

Trường hợp người dân đã truy cập đường dẫn hoặc cài ứng dụng chứa mã độc, ngay lập tức liên hệ với ngân hàng để khóa tài khoản và tắt nguồn điện thoại, không để các đối tượng có cơ hội lấy được mã OTP ngân hàng hoặc dữ liệu sinh trắc học.

Trình báo đến cơ quan Công an nơi gần nhất khi bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Bộ Công an khuyến nghị người dân truy cập các tài khoản mạng xã hội chính thức của Bộ Công an, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để thường xuyên cập nhật tin tức, tình hình cũng như phương thức, thủ đoạn mới của các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật có sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng.

*Lưu ý: Ứng dụng VNeID được phát triển bởi Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, có thể tìm kiếm và tải về từ CH Play (đối với Android) hoặc App Store (đối với iOS), đều được dán nhãn là ứng dụng Chính phủ hoặc được phát triển bởi cơ quan Nhà nước. Người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin các ứng dụng trước khi tải.