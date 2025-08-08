Phạt 75 triệu đồng, buộc tiêu huỷ 16 mỹ phẩm vi phạm tại Hà Nội

Ngày 8/8, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chăm sóc sức khỏe và Sắc đẹp Phú Thái (địa chỉ: số 192/19 phố Thái Thịnh, Hà Nội) với số tiền 75 triệu đồng. Đồng thời, doanh nghiệp này bị buộc tiêu hủy toàn bộ 16 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm.

Theo kết quả thanh tra, công ty đã kinh doanh mỹ phẩm không có hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) – một tài liệu bắt buộc theo quy định để quản lý chất lượng và nguồn gốc sản phẩm. Đáng chú ý, tại thời điểm kiểm tra, có tới 16 sản phẩm vi phạm cùng hành vi, được xem là tình tiết tăng nặng.

Ông Tạ Mạnh Hùng – Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược – cho biết, 16 loại mỹ phẩm này đều là hàng nhập khẩu từ Pháp, Thái Lan, Đức… và đã được Cục Quản lý Dược cấp số tiếp nhận công bố sản phẩm. Phần lớn thuộc nhóm sản phẩm chăm sóc tóc như kem ép, duỗi, màu nhuộm… trong đó có nhiều sản phẩm mang thương hiệu Wella nổi tiếng.

Danh sách 16 sản phẩm mỹ phẩm buộc tiêu hủy. Ảnh: Cục Quản lý Dược

Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty Phú Thái phối hợp với các đơn vị liên quan để tiêu hủy toàn bộ 16 sản phẩm vi phạm, thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả và báo cáo kết quả trong vòng 30 ngày kể từ ngày 8/8. Đồng thời, Cục cũng kiến nghị thu hồi số tiếp nhận công bố sản phẩm đối với các loại mỹ phẩm này.

Việc xử lý nghiêm minh này nhằm siết chặt công tác quản lý mỹ phẩm nhập khẩu, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng và nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp.