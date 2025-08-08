Bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở của Trần Thị Thanh Tuyền

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (gọi tắt là Phòng Cảnh sát ma túy), Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa thành công vụ mua bán trái phép chất ma túy (loại cỏ Mỹ), bắt giữ 05 đối tượng, thu số lượng cỏ Mỹ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Đối tượng Trần Thị Thanh Tuyền

Theo đó, qua công tác phối hợp quản lý địa bàn, đối tượng và trao đổi thông tin với Công an các phường Liên Chiểu, Hòa Khánh, Thanh Khê, Phòng Cảnh sát ma túy phát hiện đối tượng Phan Thái Phiên (SN 1974), trú phường Thanh Khê có nhiều dấu hiệu nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy (loại cỏ Mỹ) nên đã đưa vào diện giám sát, theo dõi.

Nguyễn Thị Thúy

Quá trình giám sát, trinh sát Đội 3, Phòng Cảnh sát ma túy phát hiện Phan Thái Phiên thường mua cỏ Mỹ từ Trần Thị Thanh Tuyền (SN 1989), quê ở xã Quảng Điền, thành phố Huế; hiện ở tại 02 căn nhà trên địa bàn phường Hòa Khánh và phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Phan Thái Phiên

Tiếp tục áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát ma túy đã thu thập được nhiều thông tin quan trọng liên quan đến quy luật, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng. Cụ thể, trinh sát xác định Tuyền thuê nhà ở đường Bàu Mạc (phường Liên Chiểu) cho Ngô Văn Hoàng Phúc (SN 1985), hộ khẩu ở phường An Cựu, thành phố Huế ở và tham gia hoạt động mua bán cỏ Mỹ.

Ngô Văn Hoàng Phúc

Trên cơ sở tổng hợp thông tin, tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát ma túy đã lập kế hoạch triển khai lực lượng, quyết tâm triệt xóa nhóm đối tượng nêu trên. Khoàng 12 giờ 30 phút ngày 06/8, tại khu vực trên đường Nguyễn Tri Phương (phường Thanh Khê), đơn vị tiến hành bắt quả tang Phan Thái Phiên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ khoảng 10 kg ma túy loại cỏ Mỹ, 01 xe máy và 10,5 triệu đồng tiền mặt.

Tiến hành khám xét nơi ở của Phiên, lực lượng Công an thu giữ thêm 02 kg ma túy loại cỏ Mỹ, 01 cân điện tử và một số vật chứng khác có liên quan. Được biết, Phan Thái Phiên là đối tượng có 05 tiền án về các tội trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, 01 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Lê Thanh Ka Ka

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, trong cùng ngày, tại khu vực đường Trần Cao Vân, 01 tổ trinh sát khác của Phòng tiến hành bắt quả tang đối với Nguyễn Thị Thúy (SN 1991), trú phường Hòa Cường về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ khoảng 01 kg cỏ Mỹ, 01 xe máy, 01 điện thoại.

Khám xét nơi ở của Thúy tại đường Nguyễn Tất Thành và đường Trần Cao Vân, cơ quan Công an thu giữ thêm 04 gói ma túy cỏ Mỹ và một số đồ vật liên quan.

Căn cứ lời khai của Phan Thái Phiên và Nguyễn Thị Thúy cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát ma túy bắt khẩn cấp đối với Trần Thị Thanh Tuyền và Ngô Văn Hoàng Phúc; thu giữ tang vật gồm 02 gói nilong chứa chất màu vàng nhạt (nghi là ma túy, trọng lượng khoảng 300 gam) cùng một số tang vật khác có liên quan.

Tiến hành khám xét nơi ở của Tuyền tại 02 căn nhà trên đường Đồng Trí 6 và Bàu Mạc 20, cơ quan Công an thu giữ thêm khoảng 70kg ma túy cỏ Mỹ đã đươc phun tẩm ma túy, 02 gói nilong chứa chất bột màu vàng nhạt (nghi là ma túy, trọng lượng khoảng 200 gam), khoảng 60 kg sợi thảo mộc khô (chưa được phun tẩm ma túy), 03 can nhựa chứa chất lỏng màu trắng cùng nhiều tang vật khác. Trong 02 đối tượng thì Ngô Văn Hoàng Phúc có 01 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Tiếp tục đấu tranh, củng cố tài liệu, chứng cứ, Phòng Cảnh sát ma túy Công an thành phố Đà Nẵng tiến hành bắt khẩn cấp đối với Lê Thanh Ka Ka (SN 1999), trú phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng, thu giữ hơn 20 kg ma túy cỏ Mỹ. Lê Văn Ka Ka được xác định là đối tượng đã bán chất bột ma túy cho Trần Thị Thanh Tuyền, sau đó Tuyền lôi kéo Ngô Văn Hoàng Phúc tham gia với vai trò phun tẩm ma túy vào thảo mộc khô, sau đó phân chia, cân, đóng gói và bán cho người khác theo yêu cầu của Tuyền.

Theo thống kê sơ bộ của Phòng Cảnh sát ma túy Công an thành phố Đà Nẵng, tổng số tang vật thu giữ trong vụ án khoảng 500 gam chất bộ màu vàng (nghi là ma túy), hơn 100kg ma túy cỏ Mỹ đã được phun tẩm, 05 điện thoại, 03 xe máy, 01 xe ô tô, 02 cân, hàng trăm triệu đồng và nhiều tang vật khác có liên quan.

Hiện Phòng Cảnh sát ma túy đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Thanh Tuyền, Phan Thái Phiên, Nguyễn Thị Thúy, Ngô Văn Hoàng Phúc và Lê Thanh Ka Ka về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.