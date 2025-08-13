Vụ cô gái bị đánh ở sảnh chung cư: Bất ngờ thái độ của nghi phạm trong lần xích mích đầu tiên

Những ngày qua, sự chị N.T.T. (28 tuổi) chị Đặng Chí Thành (31 tuổi, trú phường Phương Liệt, Hà Nội) hành hung dã man tại sảnh chung cư Sky Central (phường Phương Liệt) đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận.

Nguồn cơn dẫn đến sự việc là do trước đó, 2 đứa trẻ con của 2 gia đình xảy ra xích mích khi chơi dưới sảnh. Dư luận tò mò, đặt nhiều câu hỏi không rõ mọi chuyện diễn ra như thế nào mà dẫn tới việc Thành đánh chị T. dã man như vậy?

Là người chứng kiến tình huống tranh cãi đầu tiên giữa 2 bên, trao đổi với báo Dân trí, anh A. (38 tuổi, cư dân sống tại chung cư Sky Central) cho biết, khoảng 21 giờ ngày 4/8, trong lúc chờ thang máy lên căn hộ, anh nghe thấy tiếng vợ Thành lớn tiếng cáo buộc chị T. đánh con.

Thành hành hung chị T. sau khi yêu cầu chị này xin lỗi nhưng không được chấp thuận.

Theo lời anh A., chị T. liên tục phủ nhận việc đánh đứa trẻ. Nữ nạn nhân không chửi bới, xúc phạm hay khiêu khích đối phương trong suốt cuộc đối thoại. Vài phút sau, khi định bước vào thang máy, anh A. bất ngờ nghe tiếng quát tháo của vợ Thành nên nán lại tìm hiểu. Nhân chứng thấy cháu bé không bị thương và khuyên 2 bên gia đình hòa giải. Một nam bảo vệ thấy mọi người lời ra tiếng lại quá lâu đã cố gắng đẩy chị T. và con trai vào trong thang máy. Lúc này, vợ Thành yêu cầu mẹ con chị T. đứng lại và phải chịu trách nhiệm.

Tiếp đó, vợ Thành gọi điện cho chồng xuống sảnh. Anh A. nhận xét khi có mặt, Thành khá điềm tĩnh còn vợ nghi phạm vẫn bức xúc, tiếp tục cáo buộc chị T. đánh con mình.

Đến tối 9/8, khi đang từ tầng hầm đi lên, anh A. lại nhìn thấy chị T. đang bật khóc. Biết chuyện chị T. bị Thành hành hung, anh A. dẫn nạn nhân lên phòng bảo vệ và đề nghị trích xuất camera. Nhân chứng cũng khuyên chị T. nên trình báo công an do thấy nạn nhân bị hành hung quá tàn nhẫn.

Hành vi hung hãn của Thành khiến dư luận rất bức xúc.

Trước đó, chị T. kể vào ngày 4/8, khi cho con xuống sân chung cư chơi, từ xa chị thấy con của Thành không muốn chơi cùng con mình. Khi nghe vợ Thành lớn tiếng: "Con của cô không thích chơi với cháu", chị T. đã chạy lại bế con lên căn hộ. Nạn nhân tiết lộ, giữa 2 đứa trẻ không xảy ra va chạm, con của Thành không bị ngã và bản thân chị cũng không đánh hay xúc phạm cháu bé song vợ Thành thì một mực yêu cầu chị phải xin lỗi.

Đến tối 9/8, khi chị T. đưa con xuống sảnh chơi thì vợ Thành tiếp tục yêu cầu xin lỗi và gọi chồng xuống can thiệp. Sau đó, Thành đã lao vào hành hung chị T. sau vài câu tranh cãi.

Về phía Thành, tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận con trai mách là bị con của chị T. đánh còn cháu bé con chị T. thì phủ nhận. Thành đến gặp chị T. yêu cầu chị này xin lỗi, 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Đến ngày 9/8, Thành đã hành hung chị T. khi gặp chị này ở sảnh thang máy chung cư.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã tạm giữ hình sự Đặng Chí Thành để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng.