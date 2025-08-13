3 bước đổi thẻ Căn cước trên VNeID theo địa giới hành chính mới, cập nhật ngay để khỏi mất thời gian

Theo đó, việc đổi thẻ Căn cước áp dụng cho công dân có thẻ Căn cước còn hạn, trên thẻ vẫn in theo đơn vị hành chính cũ, trong khi nơi cư trú, đơn vị hành chính đã thay đổi do sắp xếp, điều chỉnh.

Người dân có thể thực hiện trực tuyến trên ứng dụng VNeID và có tài khoản định danh mức 2 (đã định danh, phê duyệt).

Đối với việc thực hiện trực tuyến trên ứng dụng VNeID sẽ được miễn lệ phí khi chọn đúng lý do “do sắp xếp/điều chỉnh đơn vị hành chính”. Ngoài ra, còn có thể đặt lịch linh hoạt; theo dõi trạng thái; nhận kết quả tại cơ quan chức năng hoặc qua bưu chính.

Ba bước thực hiện đổi thẻ Căn cước trên VNeID:

1. Người dân truy cập vào dịch vụ công Căn cước → cấp đổi → chọn lý do “do sắp xếp/điều chỉnh đơn vị hành chính”.

2. Kiểm tra thông tin → chọn nơi thực hiện và hình thức nhận → gửi hồ sơ.

3. Theo dõi lịch sử yêu cầu → đến thu nhận theo lịch (nếu có).

Kết quả: Thẻ Căn cước mới đã cập nhật đơn vị hành chính.

Thời hạn giải quyết 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.