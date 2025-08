Bộ Công an đưa đề xuất quan trọng liên quan đến cấp đổi căn cước trên VNeID, người dân cần biết

Bộ Công an hiện đang xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh trật tự. Theo đó, 10 Luật liên quan đến an ninh trật tự bao gồm: Luật Cảnh vệ; Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật Cư trú; Luật Căn cước; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Đường bộ; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đối với Luật Căn cước, Bộ Công an đã đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung. Cụ thể, tại khoản 4 Điều 25 của Luật Căn cước, dự thảo Luật đã bổ sung trường hợp cấp đổi thẻ căn cước khi thông tin trên thẻ căn cước thay đổi do sắp xếp đơn vị hành chính được thực hiện trực tuyến trên Cổng dịch vụ công và ứng dụng VNeID.

Bộ Công an đề xuất cấp đổi căn cước qua VNeID và dịch vụ công trực tuyến.

So với Luật Căn cước hiện hành (có hiệu lực từ 1/7/2024), quy định mới mở rộng trường hợp cấp đổi trực tuyến, không chỉ giới hạn ở mất thẻ hoặc hư hỏng.

Việc mở rộng hình thức cấp đổi trực tuyến sẽ giúp tiết kiệm thời gian và công sức cho người dân, phù hợp với xu thế phát triển của đất nước.

Lưu ý, theo Luật hiện hành, người dân không bắt buộc phải đổi căn cước sau khi sáp địa giới hành chính. Các loại giấy tờ đã được cơ quan có thẩm quyền cấp cho cá nhân, công dân, tổ chức trước khi thực hiện sắp xếp theo đơn vị hành chính cũ nếu chưa hết thời hạn theo quy định vẫn được tiếp tục sử dụng.

Người dân chỉ thực hiện cấp đổi thẻ căn cước khi đến độ tuổi theo quy định hoặc trong các trường hợp như mất thẻ, hư hỏng, thay đổi thông tin cá nhân (tên, ngày sinh, giới tính), thay đổi sinh trắc học (vân tay, khuôn mặt), thẻ có sai sót kỹ thuật hoặc có yêu cầu cập nhật địa giới hành chính mới.

Ngoài ra, dự thảo Luật cũng đã bổ sung trường hợp bị thu hồi, giữ thẻ căn cước đối với trường hợp bị hủy bỏ quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam để phù hợp, thống nhất với quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam.

Bên cạnh đó, khoản 2 Điều 33 Luật Căn cước, Bộ Công an đã bổ sung quy định “Trường hợp người được cấp căn cước điện tử phải xuất trình căn cước điện tử theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thì cơ quan, tổ chức, cá nhân đó không được yêu cầu người được cấp căn cước điện tử xuất trình giấy tờ hoặc cung cấp thông tin đã được tích hợp vào căn cước điện tử” để tương đồng với quy định tại Điều 20 Luật Căn cước.