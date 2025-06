Nóng: Tạm dừng cấp căn cước, định danh điện tử... trên VNeID từ 27/6, hàng triệu người dân cập nhật ngay tránh mất thời gian

Ngày 27/6, thông tin từ Công an TP Hà Nội thông báo sẽ tạm dừng tiếp nhận hồ sơ cấp căn cước, định danh điện tử.

Được biết, việc tạm dừng này nhằm mục đích để bảo trì, nâng cấp, cập nhật phần mềm hệ thống phục vụ chính quyền địa phương hai cấp.

Trong thời gian nêu trên, một số chức năng trên ứng dụng VNeID như hiển thị Căn cước công dân điện tử, thông tin cư trú... cũng sẽ tạm thời không khả dụng.

Ảnh minh họa

Nếu người dân gặp phải trường hợp cấp bách liên quan đến việc xử lý thông tin đề nghị liên hệ số máy hotline 0692191552 để được hỗ trợ hướng dẫn cụ thể.

Công an thành phố Hà Nội thông báo đến toàn thể nhân dân trên địa bàn Thành phố được biết để chủ động trong việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính.

Không chỉ tại địa bàn TP Hà Nội, trong ngày 27/6, một số công an tại các tỉnh thành cũng ra thông báo tương tự để người dân nắm được thông tin.

Theo đó, Công an tỉnh Hải Dương, Công an tỉnh Sơn La, Công an tỉnh Nghệ An... cũng vừa có thông báo tạm dừng tiếp nhận, xử lý hồ sơ cấp căn cước và định danh điện tử trong thời gian từ ngày 27-30/6/2025.

Việc tạm dừng nhằm thực hiện chỉ đạo của cấp có thẩm quyền liên quan đến triển khai sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức mô hình chính quyền hai cấp và bảo đảm đồng bộ, chính xác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đây là bước chuẩn bị kỹ thuật quan trọng phục vụ việc cấp căn cước công dân, định danh điện tử theo địa giới hành chính mới.

Trong thời gian tạm dừng, Công an tỉnh cũng sẽ tạm ngừng một số chức năng trên ứng dụng VNeID như: căn cước điện tử, thông tin cư trú, lý lịch tư pháp, các dịch vụ công liên quan đến cư trú…