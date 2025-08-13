Vân Đồn làm sân bay dự bị cho Nội Bài phục vụ hoạt động A80 từ ngày 27/8 đến 2/9

Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn. (Ảnh: TTXVN phát)

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn; Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM); các Hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways, Pacific Airlines, Hải Âu, Hành tinh Xanh, Ngôi sao Việt; VASCO và Cảng vụ Hàng không miền Bắc về bổ sung danh mục sân bay dự bị phục vụ hoạt động A80.

Theo đó, trên cơ sở đề nghị của VATM về việc báo cáo, đề xuất các nội dung liên quan đến hoạt động A80 (nhiệm vụ luyện tập và tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), Cục Hàng không Việt Nam đề nghị Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn làm sân bay dự bị tạm thời cho Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài từ 7h đến 17h từ ngày 27/8-2/9/2025 để phục vụ hoạt động A80, đảm bảo đầy đủ cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu an toàn tuyệt đối khi thực hiện nhiệm vụ làm sân bay dự bị.

Cục Hàng không Việt Nam đề nghị VATM làm thủ tục thông báo tin tức hàng không liên quan; chỉ đạo Đài kiểm soát Không lưu Vân Đồn và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn nhằm đảm bảo sẵn sàng cho nhiệm vụ làm sân bay dự bị.

Cục Hàng không cũng đề nghị các Hãng hàng không Việt Nam tiếp nhận và triển khai đầy đủ các thông tin liên quan nêu trên, phổ biến, quán triệt các nội dung đến đội ngũ người lái tàu bay; trong quá trình triển khai, thực hiện, nếu có khó khăn hay vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với Cục để kịp thời xem xét.