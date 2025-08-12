Hà Nội: Nữ sinh 15 tuổi mất tích sau khi rời tiệc liên hoan, camera ghi lại hình ảnh cuối cùng về chiếc ô tô màu đen bí ẩn

Ngày 12/8, Công an phường Khương Đình (TP Hà Nội) xác nhận đã tiếp nhận thông tin của gia đình em Hoàng Thị Phương (SN 2010; HKTT: xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An; nơi ở hiện nay: ngõ 161 Nguyễn Xiển, Khương Đình, Hà Nội) về việc thiếu nữ này rời khỏi chỗ ở đến nay chưa về.

Chia sẻ với chúng tôi, bà Trần Thị Lộc (SN 1983; mẹ của Phương) cho biết, tối ngày 10/8, gia đình nhận được tin báo từ con trai là Hoàng Văn Trọng (20 tuổi; anh trai của Phương) về việc Phương bỗng nhiên mất tích.

Hình ảnh em Hoàng Thị Phương (Ảnh: GĐCC)

“Gia đình tôi hoàn cảnh khó khăn, đợt nghỉ hè vừa rồi, thương chúng tôi vất vả, Phương có xin ra Hà Nội làm thêm cùng anh trai để kiếm tiền đỡ đần bố mẹ.

Con ra làm được khoảng 1 tháng 10 ngày. Đến ngày 10/8 vừa rồi, nơi con làm việc có tổ chức ăn liên hoan. Con trai tôi bảo trong lúc ăn uống, Phương có nghe điện thoại rồi ngay sau đó nói đau bụng và đi ra ngoài”, bà Lộc kể.

Sau khi tiệc liên hoan kết thúc, Trọng cùng những người đồng nghiệp trở về phòng nghỉ ngơi. Tại đây, cô gái ở cùng phòng phát hiện Phương không có trong phòng và nhà vệ sinh nên đã chạy sang báo với Trọng để đi tìm.

Biết sự việc, những người trong khu trọ cũng cùng nhau hỗ trợ Trọng đi tìm em gái. Sau nhiều giờ đồng hồ không tìm thấy, Trọng hoảng hốt gọi về cho gia đình để thông báo về sự việc.

“Nghe tin con gái đột nhiên mất tích, gia đình tôi lo lắng lắm. Tôi bảo con đi báo Công an rồi bố và cậu sẽ đi ra Hà Nội cùng tìm kiếm”, bà Lộc chia sẻ.

Nghe theo lời gia đình, sáng hôm sau, Trọng đã đi ra Công an phường Khương Đình để trình báo sự việc để nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

“Phải đến khi xem camera, chúng tôi mới biết con gái rời khỏi chỗ ở vào lúc hơn 17h00 ngày 10/8 và lên một chiếc xe ô tô màu đen đỗ chờ sẵn bên đường”, bà Lộc nói và cho hay: “Tiền lương con vẫn chưa được nhận, khi rời đi cũng không có đồng nào trong người, chỉ mang theo chiếc điện thoại, con cũng không nói hay kể với ai là đi đâu. Gia đình tôi cũng gọi điện liên tục vào số máy của con nhưng đều bị chặn.

Chúng tôi cũng mượn điện thoại người khác để gọi cho con gái thì chỉ thấy điện thoại đổ chuông, không ai bắt máy. Mỗi số điện thoại chúng tôi mượn để gọi cho con cũng chỉ gọi được đến lần thứ hai rồi lại bị chặn. Chúng tôi không hiểu tại sao cả”.

Bà Lộc cho hay, tính cách của Phương hiền lành, thật thà và thương bố mẹ. Trước khi Phương rời khỏi chỗ ở lên chiếc xe ô tô màu đen rồi mất tích, người anh trai không hề phát hiện em gái có bất kỳ biểu hiện gì lạ thường.

“Hiện, chồng tôi và em trai đã đi ra Hà Nội để cùng con trai tìm kiếm Phương, nhưng đến thời điểm hiện tại, chúng tôi không hề có thông tin gì về con gái. Tôi lo lắng lắm, không sao mà ngủ được, cả ngày chỉ ngồi ngóng tin con”, bà Lộc nghẹn lại.

Ai biết hoặc nhìn thấy em Hoàng Thị Phương ở đâu xin báo cho gia đình (SĐT 0973.629.942 – 0967.199.783 - 033.565.2374).