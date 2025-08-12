Đưa 40 hộ dân bị cô lập khỏi rốn ngập ở Đà Lạt đến nơi an toàn

Ngày 12-8, cơn mưa kéo dài gần 3 giờ trên địa bàn các phường trung tâm Xuân Trường – Đà Lạt, Lâm Viên – Đà Lạt, Lang Biang – Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) ngập cục bộ nhiều khu vực, đặc biệt là những nơi trũng thấp.



Trẻ em được di dời khỏi nơi ngập nặng trong hẻm 28 Lữ Gia.

Trong đó, tại hẻm 28 Lữ Gia (phường Lâm Viên – Đà Lạt), do trũng thấp nên nước dâng nhanh khiến khoảng 40 hộ dân bị cô lập với xung quanh, trong đó có nhiều trẻ em, người lớn tuổi.

Lực lượng chức năng phường Lâm Viên – Đà Lạt nhận thông tin, cùng với lực lượng Phòng cháy chữa cháy - Cứu hộ cứu nạn tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng triển khai đến hiện trường.

Lực lượng cứu hộ nhanh chóng đưa những người mắc kẹt vượt qua khu vực ngập nặng đến nơi an toàn; hàng chục hộ dân khác trong hẻm cũng được vận động đến nơi khác chờ nước rút.

Chiều 12-8, tại khu vực trung tâm Đà Lạt (Lâm Đồng) xuất hiện trận mưa rất lớn gây ngập cục bộ nhiều nơi, trong đó có khu dân cư với hàng chục nhà dân bị nước lũ dâng cao, lực lượng chức năng phải tổ chức giải cứu.

Lực lượng cứu hộ đưa các hộ dân đến nơi an toàn.

Theo thống kê, khu vực nước ngập sâu với khoảng 40 hộ dân – hàng trăm nhân khẩu được hỗ trợ đến nơi an toàn. Chính quyền địa phương hỗ trợ mọi người đến ở tại tại một số điểm, chờ nước rút để trở về dọn dẹp nhà cửa.