Hiện trường vụ sạt lở đất ở quán cà phê tại Đà Lạt khiến 2 du khách 16 tuổi tử vong thương tâm

Theo thông tin từ báo Tiền phong Online, chiều 12/8, một vụ sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra tại quán cà phê Tây Hồ (hẻm 108 đường Hùng Vương, phường Xuân Trường - Đà Lạt, Lâm Đồng) khiến 2 du khách bị đất đá vùi lấp tử vong.

Hiện trường vụ sạt lở (ảnh người dân/báo Tiền phong Online)

Ảnh: báo Dân Việt

Hai nạn nhân đã tử vong trong vụ việc (Ảnh: VNExpress)

Tối cùng ngày, ông Trần Hùng Sơn - Chủ tịch UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt cho biết: Do mưa lớn kéo dài suốt buổi chiều, bờ taluy dài khoảng 20m phía sau quán cà phê Tây Hồ nói trên bất ngờ đổ sập, vùi lấp bàn 2 du khách sinh năm 2009 đang ngồi.

Hiện lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 nạn nhân nhưng đã tử vong. Danh tính các nạn nhân chưa được xác định.

Nước tràn qua đường chảy vào hồ Xuân Hương lúc 18h20 phút chiều nay (Ảnh: báo Lâm Đồng)

Nhiều xe máy bị ngập nước, chết máy tại điểm ngập ven hồ Xuân Hương (Ảnh: báo Lâm Đồng)

Hàng dài xe ô tô trên đường Trần Quốc Toản di chuyển chậm qua các điểm ngập (Ảnh: báo Lâm Đồng)

Phòng CSGT, Công an tỉnh huy động cán bộ phân luồng giao thông tại các điểm ngập (Ảnh: báo Lâm Đồng)

Một điểm ngập trên đường Phan Đình Phùng, cạnh suối Phan Đình Phùng chiều nay (Ảnh: báo Lâm Đồng)

Tới 18h50 phút, tại điểm ngập tại ngã 3 đường Trần Quốc Toản - Sương Nguyệt Ánh - Nguyên Tử Lực, xe di chuyển vẫn gặp khó khăn do nước chưa rút hết (Ảnh: báo Lâm Đồng)

Xe chết máy khi chạy qua đoạn đường bị ngập nặng ven suối Phan Đình Phùng (Ảnh: báo Lâm Đồng)