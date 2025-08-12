Bắt nam thanh niên vận chuyển, tàng trữ 240 kg cần sa

Lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Phạm Ngọc Duy cùng tang vật. (Ảnh: BĐBP Hà Tĩnh)

Ngày 12/8, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh thông tin Bộ đội Biên phòng phối hợp với lực lượng Công an đấu tranh thành công Chuyên án HT 825, bắt giữ 1 đối tượng, thu 240 kg cần sa khô cùng nhiều tang vật liên quan.

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 10/8, tại Km67 quốc lộ 8A, thuộc xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt quả tang đối tượng Phạm Ngọc Duy (sinh năm 2000, trú tại phường Nghĩa Đô, Hà Nội) có hành vi vận chuyển số lượng lớn tiền chất ma túy.

Lực lượng chức năng khám xét chỗ ở của Phạm Ngọc Duy. (Ảnh: BĐBP Hà Tĩnh)

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe ô tô 7 chỗ biển kiểm soát 37K - 366.60 do Phạm Ngọc Duy điều khiển, cất giấu 115 kg cần sa khô.

Mở rộng điều tra, khám xét nơi ở trọ của Phạm Ngọc Duy tại số nhà 209, đường Vũ Quang, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng chức năng thu giữ thêm 125 kg cần sa khô, cất giấu trong 5 bao tải màu đen.

Tại cơ quan điều tra, Phạm Ngọc Duy khai nhận vận chuyển số cần sa trên từ một người đàn ông lạ (không rõ lai lịch) ở khu vực biên giới xã Sơn Kim 1 đưa vào nội địa để lấy tiền công.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.