Vụ "clip đôi nam nữ thân mật trong xe Mercedes" ở Ninh Bình: Công an mời 3 nam thanh niên lên làm việc

Chiều ngày 12/8 Công an phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình đã mời 3 thanh niên gồm V.T.T, sinh năm 2001; N. V. K, sinh năm 1997 cùng trú tại phường Phủ Lý và N.V.S, sinh năm 1992, trú ở phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình để xác minh, làm rõ hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên không gian mạng…

Trước đó, tối 11/8, trên mạng xã hội lan truyền Clip ghi lại cảnh một người phụ nữ ngồi trên ghế phụ xe ô tô có hành vi nhạy cảm với nam tài xế, trong khi tài xế đang điều khiển phương tiện tại tuyến đường Lê Duẩn, thuộc địa phận phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình, Clip lan truyền đã thu hút sự chú ý đông đảo của dư luận xã hội…

Xác định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng phức tạp đến ANTT, TTATGT trên địa bàn, Công an phường Phủ Lý đã nhanh chóng báo cáo Giám đốc Công an tỉnh xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng trong và ngoài CAND tổ chức xác minh, làm rõ để ổn định dư luận và xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật…

Với tinh thần nhanh chóng, khẩn trương, quá trình phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng xác minh, điều tra, Công an phường Phủ Lý đã có căn cứ, tài liệu làm rõ đoạn Clip trên là do 3 thanh niên V.T.T; N. V. K và N.V.S bàn nhau quay clip có nội dung nhạy cảm để đưa lên mạng xã hội để câu View, câu like, tăng lượt thích, bình luận, chia sẻ, tăng lượng tương tác trên mạng xã hội … để làm được điều đó, các đối tượng đã dàn dựng kịch bản, phân vai đóng giả phụ nữ diễn cảnh nhạy cảm trên xe ô tô, sau đó quay video và đăng lên mạng xã hội…

Cơ quan Công an làm việc với 3 nam thanh niên đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Quá trình làm việc, 3 nam thanh niên trên đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình, đồng thời tự nguyện gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

Hiện Công an phường Phủ Lý đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.