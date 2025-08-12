Clip đôi nam nữ bị quay cảnh thân mật trong xe Mercedes gây bức xúc: Luật sư chỉ rõ loạt vi phạm có thể bị xử lý

Tối ngày 11/8, đoạn clip ghi lại hình ảnh đôi nam nữ được cho là có hành động thân mật quá mức bên trong chiếc xe ô tô hiệu Mercedes chạy chậm chậm bên đường sau khi đăng tải đã gây xôn xao mạng xã hội.

Sau khi nhận về nhiều ý kiến trái chiều, một nam thanh niên đã nhanh chóng đăng tải clip đính chính sự việc và cho biết đây chỉ là một clip dàn dựng câu like.

Tuy nhiên, hành động này vẫn không khiến cộng đồng mạng nguôi bức xúc, cho rằng việc dàn dựng nội dung nhạy cảm để câu view là phản cảm, ảnh hưởng xấu đến thuần phong mỹ tục và có thể vi phạm quy định pháp luật về văn hóa, an ninh mạng. Nhiều ý kiến kêu gọi cơ quan chức năng vào cuộc để xử lý nghiêm, tránh tạo tiền lệ xấu trên không gian mạng.

Nam thanh niên lên tiếng đính chính về đoạn clip nhưng vẫn nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. (Ảnh cắt từ clip)

Liên quan đến vụ việc nói trê, trao đổi với chúng tôi, Ls. Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng Luật sư Chính pháp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, ngày nay không ít người tham gia hoạt động sáng tạo nội dung số, pháp luật Việt Nam tạo mọi điều kiện cho công dân sáng tạo nội dung số, phát triển bản thân, mang lại những giá trị vật chất tinh thần cho xã hội. Tuy nhiên, mọi hành vi đều phải được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật, đều phải tuân thủ các chuẩn mực đạo đức và chuẩn mực pháp luật.

Hoạt động tạo các content bẩn, bất chấp dư luận xã hội, không phù hợp với đạo đức, thuần phong mỹ tục thì cần phải được lên án và có thể còn bị xử lý bằng chế tài của pháp luật.

Sự việc đôi nam nữ có hành vi thân mật quá mức trên xe ô tô màu đỏ hiệu Mercedes khi chiếc đang di chuyển đã tạo ra hiệu ứng truyền thông, khiến nhiều người theo dõi câu chuyện, đến nay thực hư chưa rõ tuy nhiên đây là hành vi phản cảm, dung tục, không phù hợp với đạo đức, văn hóa, thuần phong mỹ tục.

Mặc dù đã có những thông tin đính chính cho rằng đây chỉ là cho câu view, câu chuyện dàn dựng nhưng dù thật hay giả thì hành vi này cũng phản cảm và còn có thể là hành vi vi phạm pháp luật. Cơ quan chức năng sẽ vào xác minh làm rõ sự việc để có hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo quy định của pháp luật thì người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ phải tuân thủ các quy tắc để đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Dưới góc độ pháp lý thì xe ô tô được xác định là nguồn nguy hiểm cao độ, người sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ hoàn toàn có thể gây ra thiệt hại cho người khác. Chính vì vậy để tránh tai nạn xảy ra, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại cho bản thân và người khác thì pháp luật quy định người điều khiển phương tiện phải tuân thủ các quy tắc để đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Theo đó người điều khiển xe ô tô và ngồi hàng ghế phía trước, và các hàng ghế có bố trí thiết kế dây an toàn thì phải thắt dây an toàn. Hình ảnh qua clip cho thấy người phụ nữ trên xe ô tô đã không thoát dây an toàn và người điều khiển phương tiện cũng có thể không tuân thủ các quy tắc để đảm bảo an toàn khi lái xe, thiếu chú ý quan sát và thực hiện các hành vi có tính chất nhạy cảm, dung tục, không phù hợp với đạo đức, văn hóa, thuần phong mỹ tục...

Bởi vậy, vụ việc này có dấu hiệu vi phạm an toàn giao thông đường bộ nên cơ quan chức năng sẽ làm rõ các hành vi vi phạm về luật trật tự an toàn giao thông đường bộ để xử lý theo quy định tại Nghị định 100 và Nghị định 168 của chính phủ.

Ngoài ra, sẽ làm rõ người quay clip, phát tán clip và những người trong xe ô tô này có phải là một nhóm người đã có sự thống nhất bàn bạc, cùng nhau dàn dựng clip để câu view hay không. Nếu trường hợp đây là clip dàn dựng, hành vi quay clip có chủ đích để câu view thì những người này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, tùy thuộc vào tính chất của hành vi và hậu quả đã gây ra đối với xã hội. Hành vi qua clip thể hiện là mô tả những động tác có tính chất dâm ô, đồi truỵ, không phù hợp với đạo đức, văn hóa, thuần phong mỹ tục. Nếu tạo ra các clip, hình ảnh có tính chất dâm ô, đồi truỵ, không phù hợp với văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục mà đăng tải lên mạng xã hội thì đây là hành vi vi phạm luật an ninh mạng.

Điều 8, Luật an ninh mạng quy định nghiêm cấm sử dụng không gian mạng để thực hiện một trong các hành vi sau đây: ...”đ) Hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người; đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy, tội ác; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng;...”.

Bởi vậy, việc tạo ra, đăng tải các clip mô tả hành vi quan hệ tình dục, những hình ảnh, động tác có tính chất tình dục, phản cảm, không phù hợp với chuẩn mực đạo đức, thuần phong mỹ tục, có tính chất dâm ô, đồi trụy mà đăng tải lên không gian mạng thì đây là thực hiện hành vi bị cấm trên không gian mạng.