Bộ Y tế đình chỉ, thu hồi 5 loại mỹ phẩm nhập khẩu: Danh sách có cả tinh chất mờ nám, mặt nạ trắng da

Ngày 11/8, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc đối với 5 sản phẩm của Công ty TNHH Tập đoàn dược mỹ phẩm BSSC - Tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường (địa chỉ doanh nghiệp kê khai trên hồ sơ công bố: Số 144 Ngõ Quỳnh, đường Thanh Nhàn, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội). Địa chỉ kinh doanh hiện nay của công ty tại tầng 1, số 8, ngõ 89 phố Đàm Quang Trung, phường Long Biên, TP. Hà Nội),

Các sản phẩm bị đình chỉ và thu hồi trên toàn quốc bao gồm:

- Sản phẩm Slightly Dark Beauty Essence (Số tiếp nhận Phiếu công bố: 118458/20/CBMP-QLD cấp ngày 11/02/2020).

- Sản phẩm Eijun Beauty Essence (Số tiếp nhận Phiếu công bố: 118461/20/CBMP-QLD cấp ngày 11/02/2020).

- Sản phẩm Element Repair Essence (Số tiếp nhận Phiếu công bố: 118463/20/CBMP-QLD cấp ngày 11/02/2020).

- Sản phẩm Licorice Extract Solution (Số tiếp nhận Phiếu công bố: 118469/20/CBMP-QLD cấp ngày 11/02/2020).

- Sản phẩm Beauty Skin Repair Mask (Số tiếp nhận Phiếu công bố 118470/20/CBMP-QLD cấp ngày 11/02/2020).

Lý do thu hồi là do mỹ phẩm lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố.

Cục quản lý dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng 5 sản phẩm nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm;

Tiến hành thu hồi sản phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Tập đoàn dược mỹ phẩm BSSC phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng 5 sản phẩm nêu trên; tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi toàn bộ sản phẩm không đáp ứng quy định; tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy 05 sản phẩm không đáp ứng quy định.

Gửi báo cáo thu hồi 5 sản phẩm nêu trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 30/8/2025.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đề nghị Sở Y tế TP. Hà Nội: Giám sát Công ty TNHH Tập đoàn dược mỹ phẩm BSSC trong việc thực hiện thu hồi 05 sản phẩm nêu trên không đáp ứng quy định; báo cáo kết quả giám sát về Cục Quản lý Dược trước ngày 10/9/2025.