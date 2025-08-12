Vụ anh trai đánh em gái gây phẫn nộ: Công an Quảng Ngãi vào cuộc, nạn nhân nói về nguyên nhân đăng clip lên MXH

Sáng 12/8, báo Người lao động dẫn thông tin từ lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã nắm được thông tin vụ việc người đàn ông đánh em gái xảy ra trên địa bàn và đang yêu cầu các đơn vị vào cuộc làm rõ.

Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng xác định được người đàn ông có hành vi dùng ghế đánh vào đầu em gái đang ở TP HCM. Công an đã liên hệ để mời người này về làm việc.

Hình ảnh chị T. bị anh trai đánh dã man thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, đoạn clip do cô gái tên T. đăng tải nhận nhiều chú ý trên MXH. Trong đoạn clip, cô gái bị 2 người đàn ông dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào đầu, vào người khiến người xem không khỏi phẫn nộ.

Trả lời truyền thông, chi T. cho biết người bị đánh trong clip chính là mình và người đánh chị là anh ruột. Theo chị T., sự việc xảy ra vào khuya 18/6, chị bị anh trai đánh đập nhiều lần đến 3 giờ sáng hôm sau (19/6). Đến giờ, bản thân nạn nhân cho biết vẫn còn rất bức xúc, oán hận người anh vì hành vi côn đồ.

Theo chị T., nguyên nhân xuất phát từ bất đồng trong chuyện gia đình, người anh trai khi vừa vào nhà chỉ hỏi vài câu là lao vào đánh chị. Clip có đoạn người đàn ông hỏi "lấy về có hạnh phúc không?", chị T. nói "chắc chắn". Lập tức, người này cầm chiếc ghế đang ngồi đánh liên tiếp vào đầu chị. Nạn nhân chỉ biết ngồi chịu trận.

Trong một clip khác, chị T. lao ra ngoài và hô hoán khi cả 2 người anh cùng cầm ghế. Trong đó, một người liên tục đánh chị.

Ảnh cắt từ clip

Về lý do đến tận 11/8 mới đăng clip dụ sự việc đã xảy ra gần 2 tháng trước đó, chị T. nói bản thân muốn giai quyết nội bộ gia đình nhưng đến khi không thể giải quyết theo hướng này, chị mới phải đăng clip lên MXH, nhờ pháp luật can thiệp.

"Tôi có sai thì sai với người khác, chứ không liên quan đến cha mẹ và các anh của mình" - chị T. bày tỏ với báo Người lao động.

Sự việc hiện vẫn nhân được sự quan tâm lớn của dư luận.