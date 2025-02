Thu hồi, tiêu hủy lô sản phẩm Kem giảm thâm nách và khử mùi Cléo

Mới đây, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ra thông báo về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Kem giảm thâm nách và khử mùi Cléo – Hộp 1 tuýp 35g.

Lý do thu hồi là do mẫu kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn chất lượng do chứa Acid salicylic không có trong thành phần công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Theo thông báo, sản phẩm bị thu hồi có thông tin cụ thể như sau: Kem giảm thâm nách và khử mùi Cléo – Hộp 1 tuýp 35g, số lô: 120124; NSX: 12/01/2024; HSD: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường là Công ty TNHH vẻ đẹp Francia (Địa chỉ: Tầng 1 Saigon Paragon, Số 3 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh); Chi nhánh Công ty TNHH mỹ phẩm Francia (Địa chỉ: Nhà xưởng B1-2, khu nhà xưởng xây sẵn lô B, KCN Long Hậu, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) sản xuất.

Trước tình hình này, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn để ngừng ngay việc mua bán và sử dụng sản phẩm này. Phối hợp kiểm tra, thu hồi và tiêu hủy toàn bộ lô hàng không đạt chuẩn. Xử lý nghiêm các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Công ty TNHH Vẻ Đẹp Francia và Chi nhánh tại Long An phải gửi thông báo thu hồi đến tất cả các nhà phân phối, đại lý và điểm bán hàng.

Thu hồi sản phẩm từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành tiêu hủy toàn bộ lô hàng. Báo cáo chi tiết về quá trình thu hồi và tiêu hủy gửi về Cục Quản lý Dược trước ngày 18/03/2025.

Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh và Long An cần giám sát chặt chẽ quá trình thu hồi, tiêu hủy sản phẩm của Công ty TNHH Vẻ Đẹp Francia. Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 2350/21/CBMP-LA theo quy định pháp luật.

Kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý mỹ phẩm của công ty này, xử lý vi phạm (nếu có) và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước 01/04/2025.