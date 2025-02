‘Thích Giác Hiếu’ bị bắt vì chiếm đoạt tài sản của hơn 30 nhà chùa

Ngày 21/2, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đã bắt giữ Võ Văn Thắng (SN 1984, ngụ tỉnh Long An) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ” trên không gian mạng. Đối tượng đã được bàn giao cho Công an huyện Bù Gia Mập (Bình Phước) thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Cơ quan công an cho biết, qua theo dõi đã phát hiện tài khoản mạng xã hội “Thích Giác Hiếu” tham gia nhiều hội nhóm trên không gian mạng có biểu hiện nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vào cuộc điều tra, công an phát hiện tài khoản “Thích Giác Hiếu” chủ yếu nhắm vào các nhà chùa để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó có một số nhà chùa ở tỉnh Bình Phước.

Nhận định đây là thủ đoạn lừa đảo tinh vi, công an đã thu thập thông tin, chứng cứ, làm rõ phương thức, thủ đoạn phạm tội và quyết tâm sớm truy bắt đối tượng lừa đảo trong thời gian sớm nhất.

Đối tượng Võ Văn Thắng

Từ các tài liệu thu thập được, lực lượng chức năng đã xác định được chủ tài khoản mạng xã hội “ Thích Giác Hiếu ” là Võ Văn Thắng, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an xã Long Hậu (huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) tiến hành triệu tập đối tượng để phục vụ điều tra.

Công an xác định Võ Văn Thắng từng sống trong chùa từ nhỏ, có hiểu biết về nhu cầu vật tư xây dựng của các nhà chùa. Lợi dụng điều này, Thắng mua sim rác, tạo tài khoản Zalo giả danh người tu hành, rồi kết bạn với các trụ trì, đề nghị hỗ trợ vật tư xây dựng như gỗ, sắt, gạch lát sân, chuông đồng, tượng Phật… Sau khi nhà chùa đồng ý, Thắng yêu cầu chuyển tiền vận chuyển, sau đó chặn liên lạc và chiếm đoạt số tiền.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 6/2023 đến nay, Thắng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khoảng 30 nhà chùa trên cả nước với số tiền trên 120 triệu đồng.

Hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bù Gia Mập đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam để điều tra đối với Võ Văn Thắng.