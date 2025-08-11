Vụ nam thanh niên đánh cô gái ở sảnh chung cư: Nạn nhân kể rõ về xích mích của 2 đứa trẻ, hiện rất đau

Liên quan đến sự việc chị N.T.T. (28 tuổi) bị Đặng Chí Thành (31 tuổi, ở phường Phương Liệt, Hà Nội) hành hung tối 9/8 gây bức xúc dư luận, mới đây, nạn nhân đã lên tiếng chia sẻ cụ thể về sự việc.

Chia sẻ trên báo Dân trí, chị T. chưa hết bàng hoàng do phải chịu những cú đánh liên tiếp vào đầu. Hiện sức khỏe nạn nhân chưa ổn định, vùng đầu bị đau nhức, cánh tay phải không thể nhấc lên. Chị T. được bác sĩ chỉ định chụp CT lại vùng đầu để kiểm tra kỹ lưỡng tổn thương bên trong. Không chỉ đau đớn về thể chất, chị T. hiện còn sang chấn tâm lý, hoang mang sợ hãi vì đánh bất ngờ và còn bị nghi phạm đe dọa giết cả nhà.

Chị T. kể, trước đó vào tối ngày 4/8, chị đưa con trai xuống chơi tại sân chung cư. Từ xa, chị T. thấy con trai của Thành không muốn chơi cùng con mình. Và khi nghe vợ Thành lớn tiếng: "Con của cô không thích chơi với cháu", thì chị T. chạy lại bế con lên căn hộ.

Theo lời chị T., giữa 2 đứa trẻ không xảy ra va chạm, con của Thành không bị ngã và bản thân chị cũng không đánh hay xúc phạm cháu bé. Thế nhưng, vợ của Thành lại yêu cầu chị T. phải xin lỗi. Đến tối 9/8, khi chị T. đưa con xuống sảnh chơi thì vợ Thành tiếp tục yêu cầu xin lỗi và gọi chồng xuống can thiệp. Thành đã lao vào hành hung chị T. sau vài câu tranh cãi.

Camera ghi lại hình ảnh Thành đánh chị T. dã man.

Sau khi đánh xong, người đàn ông vẫn hung hăng chửi bới, thách thức nạn nhân.

Bà Ng. (SN 1975, mẹ chị T.) hiện đang túc trực chăm sóc và rất lo lắng cho tình hình sức khỏe của con gái. Người phụ nữ cũng bất an do nghi phạm đã biết địa chỉ căn hộ. Những ngày qua, mỗi lần nghe tiếng chuông báo có khách, cả nhà không dám mở cửa do sợ nguy hiểm. Mọi người cũng chỉ ra ngoài khi có việc cần thiết.

Được biết, chị T. là con gái thứ 2 của bà Ng. Nhân dịp được nghỉ hè, mẹ con chị T. từ quê chồng ra Hà Nội chơi từ cách đây khoảng 1 tháng.

Bà Ng. bày tỏ quan điểm, chưa bàn đến chuyện đúng sai nhưng hành động đánh phụ nữ là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Bà mong cơ quan chức năng vào cuộc điều tra kỹ lưỡng, xét xử nghiêm minh để răn đe, tránh việc tương tự xảy ra với người khác.

Đặng Chí Thành tại cơ quan công an.

Trước đó trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh Thành lao vào tát, đấm đá túi bụi chị T. tại sảnh chung cư Sky Central (số 176 Định Công). Trong một đoạn clip khác, đối tượng còn lớn tiếng mắng chửi, thách thức.

Chiều 10/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Đặng Chí Thành để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".