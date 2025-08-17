Những nữ quân nhân gây ấn tượng mạnh trong buổi tổng hợp luyện A80 dưới mưa

Bài viết, ảnh, clip: Như Hoàn, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 07:00 17/08/2025
Trong đội hình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sự xuất hiện của các khối nữ quân nhân và công an đã tạo nên một điểm nhấn giàu cảm xúc.

Clip: Như Hoàn

Giữa hàng vạn bước chân rắn rỏi, những “bóng hồng thép” vẫn giữ được thần thái tự tin, duyên dáng, mang đến hình ảnh vừa mềm mại vừa kiên cường. Dù dưới nắng gắt hay trong cơn mưa bất chợt, hàng ngàn nữ chiến sĩ vẫn sải bước đều tăm tắp, toát lên vẻ đẹp khỏe khoắn, bản lĩnh và tinh thần cống hiến bền bỉ.

Sau những buổi tập luyện căng thẳng là nụ cười hạnh phúc xua tan mọi mệt nhọc; ai cũng thấy tự hào khi được là một mảnh ghép trong nhiệm vụ trọng đại lần này. Mỗi nụ cười rạng rỡ, mỗi ánh mắt sáng ngời không chỉ thể hiện niềm tự hào của người chiến sĩ, mà còn khắc họa hình ảnh phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới – dịu dàng mà kiên định, duyên dáng mà quyết liệt, sẵn sàng gánh vác trọng trách thiêng liêng của Tổ quốc.

Hình ảnh ấy đã lan tỏa mạnh mẽ, khiến người dân không khỏi ngỡ ngàng, xúc động và thêm tự hào về lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.

Những nữ quân nhân gây ấn tượng mạnh trong buổi tổng hợp luyện A80 dưới mưa- Ảnh 1.

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 (A80) là một trong những hoạt động nhận được nhiều sự quan tâm và mong chờ của người dân.

Những nữ quân nhân gây ấn tượng mạnh trong buổi tổng hợp luyện A80 dưới mưa- Ảnh 2.

Dự kiến, quân số tham gia luyện tập của các khối lực lượng vũ trang trong đợt A80 này là hơn hơn 16.000 người. Đội hình diễu binh, diễu hành lần này có 18 khối đứng, 43 khối đi

Những nữ quân nhân gây ấn tượng mạnh trong buổi tổng hợp luyện A80 dưới mưa- Ảnh 3.

Trong đó có 7 khối nữ quân đội (Quân nhạc, Sĩ quan quân y, Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Chiến sĩ biệt động, Chiến sĩ thông tin, Dân quân các dân tộc Việt Nam, Du kích miền Nam) và 2 khối nữ công an (Sĩ quan Cảnh sát giao thông, Chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm)

Những nữ quân nhân gây ấn tượng mạnh trong buổi tổng hợp luyện A80 dưới mưa- Ảnh 4.

Tại buổi tổng hợp luyện sáng ngày 16/8 tại tại Trung tâm Huấn luyện quốc gia Miếu Môn (Hà Nội) , hình ảnh các nữ quân nhân với nhan sắc rạng rỡ, làn da rám nắng khỏe khoắn và thần thái tự tin đã tạo nên ấn tượng mạnh mẽ, khiến nhiều người không khỏi trầm trồ, ngưỡng mộ.

Những nữ quân nhân gây ấn tượng mạnh trong buổi tổng hợp luyện A80 dưới mưa- Ảnh 5.

Cơn mưa lớn sáng nay không làm chùn bước những chiến sĩ thực hiện tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Những nữ quân nhân gây ấn tượng mạnh trong buổi tổng hợp luyện A80 dưới mưa- Ảnh 6.

Giữa thời tiết mưa gió, những nữ chiến sĩ trong quân phục nghiêm trang, bước đều tăm tắp, để lại ấn tượng mạnh mẽ

Những nữ quân nhân gây ấn tượng mạnh trong buổi tổng hợp luyện A80 dưới mưa- Ảnh 7.

Họ không chỉ là những bóng hồng xinh đẹp, mà còn là biểu tượng của ý chí, kỷ luật và tinh thần cống hiến bền bỉ của lực lượng vũ trang nhân dân

Những nữ quân nhân gây ấn tượng mạnh trong buổi tổng hợp luyện A80 dưới mưa- Ảnh 8.

Mỗi ánh mắt, nụ cười tươi tắn sau những giờ tập luyện gian khổ càng khẳng định vẻ đẹp khỏe khoắn, tự tin của người phụ nữ lực lượng vũ trang

Những nữ quân nhân gây ấn tượng mạnh trong buổi tổng hợp luyện A80 dưới mưa- Ảnh 9.

Khối nữ chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm – biểu tượng của sự kết hợp hài hòa giữa nét đẹp nữ tính và sức mạnh chiến đấu, góp phần làm nên bức tranh rực rỡ, đầy khí thế trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Những nữ quân nhân gây ấn tượng mạnh trong buổi tổng hợp luyện A80 dưới mưa- Ảnh 10.

Sau giờ tập luyện, các nữ chiến sĩ vẫn giữ tác phong nghiêm trang, mạnh mẽ. Nét duyên dáng và nụ cười tươi tắn sau những bước hành quân rắn rỏi càng làm nổi bật vẻ đẹp vừa mềm mại, vừa kiên cường của họ

Những nữ quân nhân gây ấn tượng mạnh trong buổi tổng hợp luyện A80 dưới mưa- Ảnh 11.

Rạng rỡ trong quân phục mới, những nữ quân y luôn mang trong mình niềm tự hào và tinh thần cống hiến, hết mình vì nhiệm vụ A80 lần này

Những nữ quân nhân gây ấn tượng mạnh trong buổi tổng hợp luyện A80 dưới mưa- Ảnh 12.

Khuôn mặt tươi tắn, ánh mắt cương nghị của các nữ chiến sĩ thể hiện bản lĩnh và tinh thần kỷ luật cao.

Những nữ quân nhân gây ấn tượng mạnh trong buổi tổng hợp luyện A80 dưới mưa- Ảnh 13.

Được sải bước trong đội hình diễu binh lần này, ai nấy đều cảm thấy niềm tự hào xen lẫn hạnh phúc, khi bản thân trở thành một phần trong khoảnh khắc thiêng liêng của Tổ quốc.

Những nữ quân nhân gây ấn tượng mạnh trong buổi tổng hợp luyện A80 dưới mưa- Ảnh 14.

Vẻ đẹp xinh tươi của Khối Nữ Chiến sĩ Biệt động

Những nữ quân nhân gây ấn tượng mạnh trong buổi tổng hợp luyện A80 dưới mưa- Ảnh 15.

Trong đội hình diễu binh, khối nữ Cảnh sát giao thông xuất hiện rạng ngời, làm nổi bật không khí trang nghiêm và hùng tráng của buổi lễ

Những nữ quân nhân gây ấn tượng mạnh trong buổi tổng hợp luyện A80 dưới mưa- Ảnh 16.

Mỗi chiến sĩ đều cảm thấy vinh dự, tự hào khi được là một mảnh ghép quan trọng trong nhiệm vụ A80 lần này

Những nữ quân nhân gây ấn tượng mạnh trong buổi tổng hợp luyện A80 dưới mưa- Ảnh 17.

 

