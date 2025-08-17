Những nữ quân nhân gây ấn tượng mạnh trong buổi tổng hợp luyện A80 dưới mưa

Giữa hàng vạn bước chân rắn rỏi, những “bóng hồng thép” vẫn giữ được thần thái tự tin, duyên dáng, mang đến hình ảnh vừa mềm mại vừa kiên cường. Dù dưới nắng gắt hay trong cơn mưa bất chợt, hàng ngàn nữ chiến sĩ vẫn sải bước đều tăm tắp, toát lên vẻ đẹp khỏe khoắn, bản lĩnh và tinh thần cống hiến bền bỉ.
Sau những buổi tập luyện căng thẳng là nụ cười hạnh phúc xua tan mọi mệt nhọc; ai cũng thấy tự hào khi được là một mảnh ghép trong nhiệm vụ trọng đại lần này. Mỗi nụ cười rạng rỡ, mỗi ánh mắt sáng ngời không chỉ thể hiện niềm tự hào của người chiến sĩ, mà còn khắc họa hình ảnh phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới – dịu dàng mà kiên định, duyên dáng mà quyết liệt, sẵn sàng gánh vác trọng trách thiêng liêng của Tổ quốc.
Hình ảnh ấy đã lan tỏa mạnh mẽ, khiến người dân không khỏi ngỡ ngàng, xúc động và thêm tự hào về lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.
Hưởng ứng tinh thần tự hào dân tộc, Kenh14.vn ra mắt Fandom Yêu Nước – dự án sáng tạo mang đậm hơi thở của thế hệ trẻ, hòa nhịp cùng không khí thiêng liêng của Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Dự án tiếp cận hàng triệu độc giả qua website tương tác fandomyeunuoc.kenh14.vn, ra mắt bộ sưu tập Yêu Nước, xuất hiện tại hơn 20 điểm Trạm Yêu Nước là điểm trưng bày nghệ thuật kết hợp cùng các nghệ sĩ trẻ, hoạt động tương tác, quà tặng, phát nước uống cùng nhiều hoạt động lớn khác trong thành phố.
Đây không chỉ là một chuỗi sự kiện – mà là lời tuyên ngôn sống động về tình yêu đất nước theo cách của người trẻ hôm nay: đầy màu sắc, sáng tạo và không ngừng lan tỏa cảm hứng tích cực.