Hàng nghìn người mặc áo Tổ quốc đi bộ trên Hồ Gươm: Sự kiện gì đây?

Từ sáng sớm, từng tốp bạn trẻ, gia đình, cô chú lớn tuổi cho đến các em nhỏ đã có mặt đông đủ, khoác lên mình chiếc áo đỏ sao vàng quen thuộc. Ai nấy đều háo hức, rạng rỡ, cùng nhau xếp hàng ngay ngắn, hát vang Quốc ca giữa không gian thân thuộc của Hà Nội.

Dưới không khí mát mẻ và thi thoảng có mưa của mùa Thu, tiếng bước chân xen lẫn tiếng cười nói rôm rả vang lên khắp phố đi bộ. Có thể không quen biết, nhưng khi cùng khoác chung một màu áo và sải bước bên nhau, mọi khoảng cách như được xóa nhòa.

Ngay từ sáng sớm, phố đi bộ Hồ Gươm đã rộn ràng sắc đỏ yêu nước. Nguồn: Thông tin chính phủ

Tất cả đều mang trong mình niềm tự hào yêu nước. Nguồn: Thông tin chính phủ

Không chỉ là một buổi đi bộ đơn thuần, sự kiện còn gửi gắm thông điệp ý nghĩa về tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc và lối sống xanh. Mỗi bước chân hôm nay chính là một phần của hành trình “1 tỷ bước tiến vào kỷ nguyên mới” - một lời cam kết giản dị mà đầy quyết tâm cho tương lai bền vững, thân thiện với môi trường.

Dạo quanh Hồ Gươm sáng nay, dễ dàng bắt gặp những khoảnh khắc đẹp: em bé tíu tít cười đùa bên bố mẹ, các cô chú trung niên khoe thành tích đếm bước, nhóm bạn trẻ check-in “sống ảo” nhưng vẫn không quên ý nghĩa thật sự của chương trình.

Không khí tại phố đi bộ không chỉ vui tươi, mà còn đầy cảm xúc. Bởi sau tất cả, chính những hành động giản dị như thế này lại khiến mỗi người thấy mình gần nhau hơn - cùng yêu nước theo cách rất đời thường, rất nhẹ nhàng mà vẫn không kém phần sâu sắc.

Ai cũng khoác lên mình chiếc áo Tổ quốc để tham gia sự kiện "Cùng Việt Nam tiến bước"

Hình ảnh ý nghĩa trong những ngày tháng cả nước hướng về lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngày Truyền thống Công an Nhân dân

Dưới không khí mát mẻ của mùa Thu, tiếng bước chân xen lẫn tiếng cười nói rôm rả vang lên khắp phố đi bộ.

Trời dù mưa nhưng cũng không ngăn được bước chân của những người tham gia

Các cô chú lớn tuổi không bỏ lỡ khoảnh khắc ý nghĩa

Các bạn trẻ với tinh thần tự hào

Những em nhỏ háo hức theo chân bố mẹ

Không chỉ là một buổi đi bộ đơn thuần, sự kiện còn gửi gắm thông điệp ý nghĩa về tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc và lối sống xanh.

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) và Ngày Truyền thống Công an Nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025), Báo Nhân Dân phối hợp với Bộ Công an tổ chức lễ phát động chương trình đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước” vào lúc 06h00 ngày 16/8/2025, tại điểm cầu trung tâm Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội cùng với sự tham gia của nhân dân và các lực lượng vũ trang tại 34 tỉnh, thành phố với hơn 3.000 xã, phường, đặc khu hành chính trên cả nước.

“Cùng Việt Nam tiến bước” là một sự kiện cộng đồng có quy mô chưa từng có, mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới cùng với việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính. Với thông điệp “1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới”, chương trình không chỉ là hoạt động thể thao hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, mà còn là hành trình kết nối triệu trái tim, hội tụ mọi thế hệ, tầng lớp nhân dân từ thành thị đến nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng một Việt Nam đoàn kết, hùng cường và bền vững.

Sự kiện không chỉ thể hiện tinh thần yêu nước, đoàn kết mà còn khẳng định vai trò của lực lượng Công an nhân dân trong việc gắn kết công tác bảo đảm an ninh trật tự với phát triển xã hội bền vững, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.