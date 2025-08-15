[INFOGRAPHIC] Toàn cảnh các tuyến đường diễu binh, diễu hành ngày Quốc khánh 2/9 - Xem để không bỏ lỡ

Phạm Trang - Thiết kế: Nguyễn Huy Minh, Theo Thanh Niên Việt 12:20 15/08/2025
Sáng 2/9, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội long trọng tổ chức Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, bắt đầu từ 6h30 và kết thúc lúc 10h.

[INFOGRAPHIC] Toàn cảnh các tuyến đường diễu binh, diễu hành ngày Quốc khánh 2/9 - Xem để không bỏ lỡ- Ảnh 1.
[INFOGRAPHIC] Toàn cảnh các tuyến đường diễu binh, diễu hành ngày Quốc khánh 2/9 - Xem để không bỏ lỡ- Ảnh 2.

[INFOGRAPHIC] Toàn cảnh các tuyến đường diễu binh, diễu hành ngày Quốc khánh 2/9 - Xem để không bỏ lỡ- Ảnh 3.

[INFOGRAPHIC] Toàn cảnh các tuyến đường diễu binh, diễu hành ngày Quốc khánh 2/9 - Xem để không bỏ lỡ- Ảnh 4.

[INFOGRAPHIC] Toàn cảnh các tuyến đường diễu binh, diễu hành ngày Quốc khánh 2/9 - Xem để không bỏ lỡ- Ảnh 5.

[INFOGRAPHIC] Toàn cảnh các tuyến đường diễu binh, diễu hành ngày Quốc khánh 2/9 - Xem để không bỏ lỡ- Ảnh 6.

