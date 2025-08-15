eMagazine
[INFOGRAPHIC] Toàn cảnh các tuyến đường diễu binh, diễu hành ngày Quốc khánh 2/9 - Xem để không bỏ lỡ
Phạm Trang - Thiết kế: Nguyễn Huy Minh,
Theo Thanh Niên Việt
12:20 15/08/2025
Sáng 2/9, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội long trọng tổ chức Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, bắt đầu từ 6h30 và kết thúc lúc 10h.
Lịch trình chi tiết lễ diễu binh, diễu hành; danh sách các điểm bắn pháo hoa Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025
Oai phong dàn phương tiện đặc chủng chống khủng bố lần đầu hợp luyện diễu binh
Cựu chiến binh Trần Văn Thanh tiết lộ kế hoạch đến Hà Nội xem diễu binh 2/9, nhiều người sẽ "choáng"
Thanh Niên Việt
Chuyên cơ từng chở Bác Hồ xuất hiện trên phố Hà Nội, người dân háo hức đi xem
diễu hành
diễu binh
Truy tìm thanh niên sinh năm 1996 liên quan vụ án hiếp dâm, ma túy
Vé "0 đồng" cho đêm nhạc sử thi giữa lòng mùa thu Hà Nội: Truy cập ngay "toạ độ" này để không bỏ lỡ khoảnh khắc vàng!
Thông tin người đàn ông tiết kiệm tiền ăn sáng để mua ô tô là bịa đặt, chính chủ nói rõ về nguồn gốc số tiền
Diễn biến bất ngờ tại phiên xét xử bà chủ Mái ấm Hoa Hồng
Điều tra vụ cháy nổ ở phường Tân Sơn Nhì, TP HCM
