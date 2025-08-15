Vé "0 đồng" cho đêm nhạc sử thi giữa lòng mùa thu Hà Nội: Truy cập ngay "toạ độ" này để không bỏ lỡ khoảnh khắc vàng!

Đây là sự kiện quan trọng của Thành phố Hà Nội, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025); đồng thời chào mừng các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2025.

Không chỉ là một sự kiện văn hóa, nghệ thuật, “Hà Nội - Từ mùa Thu lịch sử năm 1945” còn là bản trường ca chính luận sử thi, tái hiện những lát cắt rực rỡ của lịch sử dân tộc và Hà Nội từ mùa thu Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hôm nay, khơi dậy niềm tự hào, khát vọng phát triển Thủ đô và đất nước.

Với 3 chương, 6 hồi được dàn dựng hoành tráng, chương trình đưa khán giả đi qua 80 năm lịch sử của Hà Nội kể từ ngày Cách mạng Tháng Tám thành công. Lịch sử được tái hiện vừa hùng tráng, vừa lãng mạn, khắc họa hình ảnh con người Hà Nội trong mưa bom bão đạn vẫn kiên trung, quyết tâm giành lại độc lập, tự do cho dân tộc và cho mảnh đất Thăng Long ngàn năm văn hiến.

Chương trình với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như NSND Tấn Minh, nghệ sĩ Xuân Hinh, NSƯT Đăng Dương, ca sĩ Hoàng Hải, Văn Mai Hương, Lâm Bảo Ngọc, Đông Hùng, Khánh Linh… hứa hẹn sẽ mang đến những giây phút không thể quên trong mùa thu lịch sử Hà Nội.

Ngoài việc tổ chức miễn phí cho khán giả đến thưởng thức, chương trình còn được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 (Đài Truyền hình Việt Nam) và tiếp sóng trên kênh H1 (Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội).

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 năm nay, Hà Nội trở thành tâm điểm với chuỗi hoạt động văn hóa - nghệ thuật đặc sắc, thu hút đông đảo người dân và du khách trong nước, quốc tế. Tất cả các hoạt động này đều sẽ được cập nhật chi tiết trên nền tảng số “A80 - Tự hào Việt Nam” - một trợ lý ảo giúp người dân dễ dàng theo dõi, lựa chọn các sự kiện yêu thích trong dịp lễ trọng đại.

Truy cập website a80.hanoi.gov.vn hoặc tải ứng dụng di động "A80 - Tự hào Việt Nam" để cập nhật nhanh nhất thông tin chỉ dẫn, hướng dẫn tham gia các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tại thủ đô Hà Nội




