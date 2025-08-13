Oai phong dàn phương tiện đặc chủng chống khủng bố lần đầu hợp luyện diễu binh

, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 21:04 13/08/2025
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên logo

Sáng nay (ngày 13/8) là lần tổng hợp luyện thứ 3 của các lực lượng Quân đội, Công an cùng hệ thống vũ khí, khí tài tham gia diễu binh, diễu hành sắp tới.

Sáng nay (ngày 13/8) tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Hà Nội), Ban chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm (2023-2025) do Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa làm trưởng đoàn đến thăm, động viên các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành phục vụ lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Oai phong dàn phương tiện đặc chủng chống khủng bố lần đầu hợp luyện diễu binh- Ảnh 1.

Hôm nay cũng là lần tổng hợp luyện thứ 3 của các lực lượng Quân đội, Công an cùng hệ thống vũ khí, khí tài tham gia diễu binh, diễu hành

Oai phong dàn phương tiện đặc chủng chống khủng bố lần đầu hợp luyện diễu binh- Ảnh 2.

Có 6 lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành, gồm: lực lượng rước đuốc truyền thống và tiêu binh đài lửa; lực lượng pháo lễ; lực lượng không quân bay chào mừng; lực lượng diễu binh, diễu hành; lực lượng đứng làm nền; lực lượng xếp hình, xếp chữ.

Oai phong dàn phương tiện đặc chủng chống khủng bố lần đầu hợp luyện diễu binh- Ảnh 3.

Oai phong dàn phương tiện đặc chủng chống khủng bố lần đầu hợp luyện diễu binh- Ảnh 4.

Tổng hợp luyện hôm nay gồm hai phần: thực hiện các nội dung nghi lễ, nghi thức của Đảng, Nhà nước và diễu binh, diễu hành

Oai phong dàn phương tiện đặc chủng chống khủng bố lần đầu hợp luyện diễu binh- Ảnh 5.

Oai phong dàn phương tiện đặc chủng chống khủng bố lần đầu hợp luyện diễu binh- Ảnh 6.

Dù buổi tổng hợp luyện diễn ra dưới thời tiết oi nóng nhưng các lực lượng đều thực hiện nhiệm vụ với tâm thế phấn chấn, thần thái nghiêm trang, khí thế hiên ngang cùng động tác mạnh mẽ, chuẩn xác, dứt khoát và thống nhất.

Oai phong dàn phương tiện đặc chủng chống khủng bố lần đầu hợp luyện diễu binh- Ảnh 7.

Oai phong dàn phương tiện đặc chủng chống khủng bố lần đầu hợp luyện diễu binh- Ảnh 8.

Oai phong dàn phương tiện đặc chủng chống khủng bố lần đầu hợp luyện diễu binh- Ảnh 9.

Oai phong dàn phương tiện đặc chủng chống khủng bố lần đầu hợp luyện diễu binh- Ảnh 10.

Oai phong dàn phương tiện đặc chủng chống khủng bố lần đầu hợp luyện diễu binh- Ảnh 11.

Oai phong dàn phương tiện đặc chủng chống khủng bố lần đầu hợp luyện diễu binh- Ảnh 12.

Oai phong dàn phương tiện đặc chủng chống khủng bố lần đầu hợp luyện diễu binh- Ảnh 13.

Oai phong dàn phương tiện đặc chủng chống khủng bố lần đầu hợp luyện diễu binh- Ảnh 14.

Oai phong dàn phương tiện đặc chủng chống khủng bố lần đầu hợp luyện diễu binh- Ảnh 15.

Oai phong dàn phương tiện đặc chủng chống khủng bố lần đầu hợp luyện diễu binh- Ảnh 16.

Oai phong dàn phương tiện đặc chủng chống khủng bố lần đầu hợp luyện diễu binh- Ảnh 17.

Đáng chú ý, khối phương tiện đặc chủng chiến đấu chống khủng bố của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm lần đầu xuất hiện ở buổi tổng hợp luyện

Oai phong dàn phương tiện đặc chủng chống khủng bố lần đầu hợp luyện diễu binh- Ảnh 18.

Mẫu xe đặc chủng này được trang bị giáp chống đạn và các phương tiện chiến đấu tiên tiến, có khả năng cơ động cao trên mọi địa hình, đáp ứng các nhiệm vụ chống khủng bố, trấn áp tội phạm, giải cứu con tin

Oai phong dàn phương tiện đặc chủng chống khủng bố lần đầu hợp luyện diễu binh- Ảnh 19.

Oai phong dàn phương tiện đặc chủng chống khủng bố lần đầu hợp luyện diễu binh- Ảnh 20.

Oai phong dàn phương tiện đặc chủng chống khủng bố lần đầu hợp luyện diễu binh- Ảnh 21.

Theo kế hoạch, các lực lượng diễu binh, diễu hành sẽ có thêm 1 buổi tổng hợp luyện nữa tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4 trước khi tham gia sơ duyệt, tổng duyệt tại Quảng trường Ba Đình.

Oai phong dàn phương tiện đặc chủng chống khủng bố lần đầu hợp luyện diễu binh- Ảnh 22.

Oai phong dàn phương tiện đặc chủng chống khủng bố lần đầu hợp luyện diễu binh- Ảnh 23.

Oai phong dàn phương tiện đặc chủng chống khủng bố lần đầu hợp luyện diễu binh- Ảnh 24.

Oai phong dàn phương tiện đặc chủng chống khủng bố lần đầu hợp luyện diễu binh- Ảnh 25.

Oai phong dàn phương tiện đặc chủng chống khủng bố lần đầu hợp luyện diễu binh- Ảnh 26.

Hưởng ứng tinh thần yêu nước, Kenh14.vn ra mắt dự án Fandom Yêu Nước - chuỗi hoạt động dưới góc nhìn sáng tạo của người trẻ, hòa nhịp cùng không khí thiêng liêng của Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Ngày 10/8/2025, tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, trong khuôn khổ đại nhạc hội Quốc Gia - Tổ Quốc Trong Tim, Fandom Yêu Nước chính thức được "kích hoạt" với hàng loạt hoạt động độc đáo: Khởi động website fandomyeunuoc.kenh14.vn, Ra mắt Bộ sưu tập Yêu Nước phiên bản giới hạn, Khu vực chụp ảnh lấy ngay theo concept kỷ niệm A80, Nhiều trò chơi tương tác và thử thách hấp dẫn dành riêng cho cộng đồng yêu nước thế hệ mới.

Oai phong dàn phương tiện đặc chủng chống khủng bố lần đầu hợp luyện diễu binh- Ảnh 27.
Lộ trình dự kiến của các khối diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2-9
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày