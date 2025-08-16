Sinh ra và lớn lên tại buôn làng nhỏ, trong gia đình đông con với tuổi thơ lên rẫy, chăn bò,… sự kỳ vọng đặt lên H’Hen Niê là lớn lên, lấy chồng sớm và quán xuyến gia đình như bao người phụ nữ Ê Đê khác. Nhưng Hen đã chọn lối đi mới, cô bước ra khỏi khuôn mẫu, cố gắng từng bước khẳng định bản thân.

Chiến thắng của Hen không dừng ở một vương miện hay danh xưng mà là hành trình bước ra khỏi giới hạn, để trao đi thông điệp: ai cũng xứng đáng có giấc mơ cho riêng mình, bất kể xuất phát điểm.

Chính vì thế, khi nghe tên gọi và thông điệp của dự án Giấc Mơ Lọ Lem, Hen đã gật đầu không do dự: "Hen tin mỗi bé gái đều có ước mơ, nhưng không phải ai cũng có cơ hội và sự tự tin để theo đuổi. Năm xưa, chính ông của Hen là người động viên, tiếp sức để Hen nuôi dưỡng khát vọng vươn lên và dám mơ thật lớn. Giấc Mơ Lọ Lem không chỉ mang đến trải nghiệm thực tế mà còn gieo cho các em niềm tin để mạnh mẽ hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn. Hen nhìn thấy mình ngày trước trong hành trình của các em hôm nay".

Với dự án Giấc Mơ Lọ Lem, PNJ tìm thấy ở H'Hen Niê sự đồng điệu hoàn hảo và vai trò Đại sứ dường như được "đo ni đóng giày" cho riêng cô. Chính câu chuyện đi lên đầy cảm hứng của Hen sẽ tiếp lửa cho những giấc mơ còn đang ấp ủ.





Từ tháng 2/2025 đến nay, hành trình của H’Hen Niê trải qua 6 ngày hội tại các tỉnh thành, chạm đến hơn 15.000 người tham gia và trực tiếp gieo mầm ước mơ cho 600 bé gái có hoàn cảnh đặc biệt. Nhưng quan trọng hơn cả, từng lần xuất hiện của Hen không chỉ đơn giản là sự "góp mặt", mà là sự đồng hành trọn vẹn.

Hen thường đề nghị có mặt sớm để có thêm thời gian trò chuyện, hướng dẫn cho các con. Không khó để bắt gặp khoảnh khắc nàng hậu ân cần hỏi han: "Các con đến từ khi nào? Ăn gì chưa?", "Có mệt không? Chơi có vui không?". Cô tỉ mỉ vén tóc, đeo vòng tay, chỉnh váy áo,… cho từng em như một người chị, người mẹ, người bạn lớn. Và chính sự gần gũi, chân thật ấy đã mở ra những khoảnh khắc đầy xúc động.

H’Hen Niê gặp bé Hà Anh tại TP. Hồ Chí Minh. Em sống cùng ông bà sau khi cha mất sớm, mẹ rời đi. Hà Anh bật khóc khi được hỏi về ước mơ. Đối với con, công chúa không cần phải xinh đẹp, mà chỉ cần có hiếu với ông bà. Hen xúc động ôm em vào lòng vì những suy nghĩ sâu sắc của một đứa trẻ ngoan dù lớn lên trong sự thiếu thốn.





Ở một nơi khác tại Bình Dương (cũ), H’Hen Niê chú ý đến một bé gái mồ côi cha, ngồi lặng lẽ và ít trò chuyện với bạn bè. Cô nhẹ nhàng đến gần, động viên và khích lệ con. Chính sự gần gũi, chân thành ấy đã giúp cô bé dần cởi mở, tự tin tham gia các hoạt động và mạnh dạn bước lên sân khấu cùng các bạn.

"Con thấy chương trình rất vui và thú vị, con đã gặp được nhiều bạn mới, các cô chú rất thương con. Lần đầu tiên con được trang điểm, lên sân khấu với cô Hen, con rất hạnh phúc vì cô Hen là thần tượng của con!" - Bé Mai Chi đến từ Cần Thơ với ánh mắt lấp lánh nhìn về phía "cô Hen".

Bên cạnh khoảnh khắc bước lên sân khấu, đến với ngày hội các em còn được gặp gỡ nhiều bạn mới, tham gia các trò chơi thể chất, sáng tạo, học hỏi kỹ năng mềm qua các lớp workshop để bồi đắp thêm hành trang trên hành trình chạm tới giấc mơ.

"Các con lớn lên trong những hoàn cảnh khác nhau. Có bé mất người thân, có bé lại sinh ra trong gia đình khó khăn. Nhưng khi đến đây, các con lần đầu được trao quyền mơ ước. Lúc đầu các con còn e ngại nhưng ánh mắt đã dần sáng lên, rạng rỡ và long lanh khi cất những bước đầu tiên trên sân khấu. Khi chứng kiến sự thay đổi diệu kỳ đó, Hen tin rằng Giấc Mơ Lọ Lem đã thành công với sứ mệnh gieo mầm ước mơ." - Nàng hậu bồi hồi chia sẻ.

Cùng suy nghĩ với Đại sứ dự án, đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Dương (cũ) cho biết: "Chương trình không chỉ giúp các em được trải nghiệm các hoạt động làm đẹp, vui chơi mà còn trang bị cho các em những kỹ năng sống cần thiết. Quan trọng, dự án giúp khơi gợi niềm tin và đánh thức tiềm năng của những "Lọ Lem đời thực" giúp các em tự tin, mạnh mẽ và có một tương lai tươi sáng hơn – điều mà không phải chương trình nào cũng làm được".

Có thể thấy, Giấc Mơ Lọ Lem do PNJ khởi xướng với sự đồng hành của H’Hen Niê cùng nhiều đơn vị, khách hàng, cộng đồng đã phần nào trở thành điểm tựa đầu đời, gieo vào trái tim các em hạt mầm tin yêu vào bản thân và sự nhiệm màu trong cuộc sống.

Mãi đến những chặng gần cuối của hành trình Giấc Mơ Lọ Lem, H’Hen Niê mới công bố cùng công chúng đang mang thai con đầu lòng. Điều đó khiến nhiều người càng thêm trân trọng tấm lòng của cô dành cho dự án.

Trong suốt thai kỳ, cô di chuyển giữa các địa phương, dành hàng giờ tương tác cùng các em nhỏ. Hình ảnh một mẹ bầu giản dị đến thật sớm tại sự kiện Đắk Lắk để tập chương trình cùng các bé, kiên nhẫn chỉnh dáng cho từng em tại Đà Nẵng dù cả đêm mất ngủ do lịch trình dày, hay nán lại thêm cùng tham gia workshop kỹ năng với các con tại Bình Dương (cũ)… đã để lại ấn tượng sâu sắc như biểu tượng cho trái tim yêu thương và sự cống hiến vượt ngoài khuôn mẫu.

Khi được hỏi có vất vả với lịch trình khá dày, nàng hậu vui vẻ trả lời: "Khi có em bé mọi người hỏi thăm rất nhiều, có người khuyên Hen ở nhà nghỉ ngơi. Nhưng khi tham gia các sự kiện cộng đồng, được gặp gỡ mọi người, chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng Hen không thấy mệt chút nào mà cảm thấy nhiều năng lượng hơn. Mình xuất hiện vài tiếng nhưng mang đến niềm vui và giá trị cho các bé gái tham gia chương trình".

Cô bật mí mỗi khi lắng nghe câu chuyện của những bé gái vượt lên hoàn cảnh, cô lại tự nhủ với con mình rằng đó là một tấm gương tuyệt vời. Hen tin rằng sự kết nối thiêng liêng giữa mẹ và bé sẽ giúp con cô lớn lên mạnh mẽ, tích cực, trở thành người có ích cho xã hội.





Giấc Mơ Lọ Lem khép lại chặng đầu tiên năm 2025 bằng ngày hội tại Hà Nội, nhưng dư âm của nó không dừng lại ở 600 bé gái đã được hỗ trợ. Theo H’Hen Niê: "Với những giá trị đã mang lại, Hen hy vọng dự án sẽ tiếp tục được triển khai trong tương lai, đến với nhiều tỉnh thành hơn và được sẻ chia cùng thật nhiều cô công chúa đáng yêu hơn nữa. Nếu có cơ hội Hen sẽ luôn sẵn sàng tiếp tục đồng hành cùng dự án".





Ông Nguyễn Khoa Hồng Thành, Giám đốc Cao cấp Marketing kiêm Giám đốc Truyền thông Đối ngoại PNJ, thể hiện niềm trân trọng với sự đồng hành của Đại sứ: "Trong suốt hành trình, Hoa hậu H’Hen Niê không ngần ngại di chuyển, dành thời gian lắng nghe, chia sẻ và lan tỏa năng lượng tích cực. Ở vai trò đại sứ, Hen thể hiện sự gắn bó và phù hợp đặc biệt – thậm chí vượt xa kỳ vọng mà chúng tôi đặt ra ở một nhân vật truyền cảm hứng đồng hành cùng Giấc Mơ Lọ Lem. Chính sự nỗ lực bền bỉ cùng trái tim chân thành, ấm áp của Hen đã góp phần biến hành trình này trở nên đầy cảm xúc và ý nghĩa."

Đại diện PNJ khẳng định chương trình không chỉ đem lại giá trị qua chuỗi 6 ngày hội, mà còn xây đắp một hành trình hướng đến tương lai: "PNJ sẽ tiếp tục đồng hành cùng trẻ em gái yếu thế, không chỉ trong một dự án mà trong suốt hành trình thực hiện sứ mệnh tôn vinh vẻ đẹp con người và cuộc sống một cách bền vững. Những giá trị nhân văn sẽ tiếp tục lan tỏa, truyền cảm hứng về một xã hội nơi mọi bé gái đều có quyền được mơ ước, được tỏa sáng bất kể xuất phát điểm".

Có thể sẽ không ai nhớ rõ bao nhiêu chiếc vòng Kind Heart, bao đôi giày, váy áo hay món quà từng được trao đi. Nhưng chắc chắn: những hạt mầm ước mơ hôm nay rồi sẽ lớn lên – bằng ánh sáng của yêu thương và những nỗ lực không ngừng mang tên "Giấc Mơ Lọ Lem".