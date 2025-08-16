Giải cứu 2 thiếu nữ bị lừa vào nhà nghỉ, đòi gia đình 400 - 500 triệu đồng tiền chuộc

Ngày 16/8, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa giải cứu thành công 2 thiếu nữ bị các đối tượng lừa đến nhà nghỉ rồi gọi điện cho gia đình, yêu cầu chuộc với số tiền lớn.

Thông tin ban đầu, khoảng 17h30 ngày 15/8, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) nhận tin báo về việc T.N. (19 tuổi, trú phường Hội An Đông) nghi bị “bắt cóc online”. Gia đình không thể liên lạc được với T.N. và nhận được yêu cầu chuyển 400 triệu đồng để thả người.

Nhận định đây là vụ “bắt cóc online”, Công an TP Đà Nẵng huy động 4 tổ công tác truy tìm. Đến 21h10 cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện T.N. tại một nhà nghỉ ở phường Ngũ Hành Sơn, khi đang chat video với một đối tượng ở Campuchia. Nạn nhân sau đó được động viên tinh thần và bàn giao cho gia đình.

Lực lượng chức năng bàn giao thiếu nữ lại cho gia đình. Ảnh: Công an

Trước đó, tối 14/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cũng giải cứu một nữ sinh 18 tuổi bị dẫn dụ vào nhà nghỉ ở phường Hòa Xuân.

Gia đình nhận được điện thoại của con gái cho biết đang bị “Công an” điều tra vì liên quan đến đường dây buôn bán ma túy, rửa tiền. Ngay sau đó, một đối tượng tự xưng là Công an yêu cầu chuyển 500 triệu đồng để “chứng minh sự trong sạch” và thả người.

Gia đình đã trình báo công an, phối hợp xác minh và nhanh chóng tìm thấy nữ sinh an toàn tại nhà nghỉ.

Hiện Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ.